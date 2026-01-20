김포한강로 '걸포IC~신곡IC' 24일 자정부터 6시간 양방향 전면 통제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주말 심야 시간대 선정

교통 불편 최소화

경기 김포시(시장 김병수)는 오는 24일 자정부터 25일 오전 6시까지 김포한강로 걸포IC ~ 신곡IC 구간에 대해 주말 심야 시간대 전면 교통통제를 시행한다고 20일 밝혔다. 아울러, 금포로 일부 구간(고촌읍 풍곡리 20-9번지 일원)도 같은 시간 동안 통제될 예정이다.

교통통제 위치도. 김포시 제공

AD

이번 교통통제는 한강시네폴리스 일반산업단지 진입도로 3구간 개설공사의 일환으로, 풍곡IC 구간 IPC 거더 거치 공사를 안전하게 추진하기 위해 실시된다. 특히 주말 중에서도 통행량이 가장 적은 토요일 밤과 일요일 새벽 시간대를 통제 시간으로 선정해 시민 불편을 최소화했다.

김포한강로 통제 구간은 걸포동에서 김포한강로로 접속되는 걸포IC ~ 신곡IC 구간이며 양방향 전면 통제가 시행된다. 통제 지점은 걸포IC(홍도평로), 신곡IC, 시도5호선 3개 지점이며, 각 지점에는 김포경찰서 협조, 교통 신호수 배치, 사인카 및 라바콘 설치 등 교통안전시설을 집중 배치하고 돌발 상황 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 비상연락체계를 유지하는 등 안전사고에 철저히 대비할 계획이다. 또한 도로전광표지(VMS), 현수막 설치, 내비게이션 연계 교통안내, 안전문자 발송 등을 통해 교통통제 내용을 사전에 집중 안내할 계획이다.





AD

김포시 관계자는 "이번 김포한강로 교통통제는 토요일 저녁과 일요일 새벽, 통행량이 가장 적은 주말 심야 시간대를 선택한 안전 중심 조치"라며 "시민 불편을 최소화하면서 공사를 신속하고 안전하게 마무리하겠다"고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>