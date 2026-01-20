트럼프, 유럽에 "그린란드 관세 100% 실행" 경고…다보스서 미·EU '출구전략' 찾나(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프, NBC 뉴스 인터뷰

군사 옵션엔 "노 코멘트" 즉답 피해

노벨상 수상 불발, 그린란드 문제로 끌어와

베선트 "유럽 보복은 현명하지 못해"

다보스포럼서 대서양 동맹 균열 출구전략 찾나

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 그린란드 병합에 반대하는 유럽을 상대로 고율 관세를 반드시 부과하겠다고 재차 경고하며 압박 수위를 끌어올리고 있다. 노벨평화상 수상 불발에 대한 불만까지 그린란드 문제와 노골적으로 연결하며 긴장을 고조시키는 모습이다.

그린란드 문제를 둘러싼 미국·유럽 간 갈등이 무역전쟁으로 비화할 경우 대서양 동맹의 균열은 물론 세계 경제가 글로벌 금융위기 이후 최악의 침체를 맞을 수 있다는 경고도 나온다. 이 가운데 유럽이 긴장 완화를 모색하고 트럼프 행정부 참모진 역시 갈등 고조를 경계하면서, 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)이 양측의 충돌을 완화할 분수령이 될 수 있을지 주목된다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 "그린란드 관세 100% 실행"…유럽 압박 수위 높여

트럼프 대통령은 19일(현지시간) NBC 뉴스와의 전화 인터뷰에서 덴마크 자치령인 그린란드 관련 협상이 타결되지 않을 경우 유럽 국가들에 대한 관세 부과 계획을 실제로 실행할 것이냐는 질문에 "100% 그렇게 할 것"이라고 답했다.

앞서 트럼프 대통령은 그린란드를 "완전하고 전면적으로" 매입하는 합의가 이뤄질 때까지 유럽 8개국 수입품에 대한 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 대상 국가는 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드로, 다음 달 1일부터 10%, 오는 6월1일부터는 25% 관세를 매기겠다는 방침이다.

트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁을 거론하며 유럽의 외교·안보 대응도 강하게 비판했다. 그는 "유럽은 러시아와 우크라이나 전쟁에 집중해야 한다"며 "유럽이 집중해야 할 것은 우크라이나 전쟁이지 그린란드가 아니다"고 강조했다.

다만 그린란드를 무력으로 점령할 의사가 있느냐는 질문에는 "노 코멘트"라고 답하며 즉답을 피했다. NBC 뉴스는 이에 대해 트럼프 대통령이 그린란드 병합과 관련해 미국이 어디까지 나아갈 수 있을지를 두고 '신중한(guarded)' 태도를 보였다고 분석했다.

유럽도 맞대응 수단을 검토 중이다. 유럽연합(EU)은 회원국을 경제적으로 위협하는 제3국에 대응하기 위한, 이른바 '무역 바주카포'로 불리는 통상위협대응조치(ACI) 발동 가능성을 논의하고 있다.

"노벨상에 관심 없다"면서도…수상 불발, 그린란드 문제로 끌어와

트럼프 대통령은 그린란드 문제와 노벨평화상 수상 불발을 연결 지었다는 보도와 관련해서도 자신의 입장을 밝혔다. 그는 노벨평화상에 대해 "관심이 없다"고 선을 그으면서도, 수상 불발을 둘러싼 노르웨이 정부에 대한 불만을 노골적으로 드러냈다.

트럼프 대통령은 "노르웨이(정부)가 뭐라고 말하든 그들은 (노벨평화상 선정을) 전적으로 통제하고 있다"며 "아무런 관련이 없다고 말하지만 사실은 모든 것과 관련돼 있다"고 주장했다.

이 같은 발언은 트럼프 대통령이 그린란드 병합 구상과 대(對)유럽 관세 압박을 정당화하는 과정에서 노벨평화상을 언급했다는 보도가 있은 직후 나왔다. 앞서 PBS와 블룸버그 통신 등은 트럼프 대통령이 전날 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리에게 보낸 서한에서 "내가 8개 이상의 전쟁을 중단시켰음에도 노벨평화상을 주지 않기로 결정했다는 점에서, 더 이상 순수하게 평화만을 생각해야 할 의무를 느끼지 않는다. 물론 평화는 항상 우선 과제지만, 이제는 미국에 무엇이 좋고 옳은지에 대해서도 생각할 수 있게 됐다"고 밝혔다고 전했다.

트럼프 대통령은 NBC 인터뷰에서도 취임 이후 평화 노력을 통해 8개의 분쟁을 종식시켰고 많은 생명을 구했다며, 이것이 노벨상보다 더 큰 보상이라고 강조했다. 그러면서 다시 한번 "노벨상에는 관심이 없다"고 덧붙였다.

이에 대해 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 이날 다보스 포럼 현장에서 취재진과 만나, 트럼프 대통령의 그린란드 구상을 노벨평화상 수상 불발과 연결 짓는 일부 보도에 대해 "완전히 터무니없는 이야기(canard)"라고 일축했다.

대서양 무역전쟁 현실화 땐 '17년 만의 최악 침체' 경고…다보스 포럼이 분수령

트럼프 대통령의 그린란드 병합 구상으로 미국과 유럽 간 대서양 무역전쟁이 현실화될 경우 세계 경제가 글로벌 금융위기 이후 최악의 침체에 빠질 수 있다는 경고도 나왔다. 영국 싱크탱크 옥스포드 이코노믹스는 미국이 유럽 국가들에 '그린란드 관세'를 부과하고, 유럽이 동일한 수준의 보복 조치로 맞설 경우 미국과 유로존(유로화 사용 20개국)의 국내총생산(GDP)은 약 1% 감소할 것으로 전망했다. 세계 GDP 성장률도 2026년과 2027년에 2.6%로 둔화될 수 있다고 봤는데, 이는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 기간을 제외하면 2009년 이후 최저 수준이다. 올해 세계 경제 성장률을 3.3%로 본 국제통화기금(IMF) 전망과도 큰 차이를 보인다.

유럽 각국은 사태가 통제 불능으로 치닫는 것을 막기 위해 외교적 수습에 나서는 모습이다. 스퇴레 총리는 이날 트럼프 대통령에게 보낸 답신에서 노벨평화상 결정에 정부가 관여할 권한이 없다고 설명하며 "긴장 완화의 필요성을 강조했다"고 밝혔다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리도 유럽 국가의 그린란드 파병에 대해 "미국이 아니라 다른 세력을 겨냥한 조치였다"며 "이해와 소통에 분명히 문제가 있었던 것 같다"고 해명했다.

베선트 장관도 미국의 그린란드 관세 방침에 맞선 유럽의 대미 보복 조치 가능성에 "매우 현명하지 못한 대응"이라며 갈등 격화를 경계했다.

월스트리트저널(WSJ)은 "유럽의 이런 긴급한 외교적 노력은 여러 국가가 그린란드에 소규모 병력을 파견해 힘을 과시하려다 역효과를 낳은 지 며칠 만에 나온 것"이라며 "유럽은 무역 분쟁으로의 확전을 피하면서도 트럼프 대통령의 위협 아래 안보 문제에서 굴복하지 않은 채 문제를 해결할 방법을 모색하고 있다"고 전했다.





유럽 지도자들은 19~23일 다보스포럼에서 트럼프 대통령과의 대면 접촉을 통해 갈등을 해소할 돌파구를 모색할 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 역대 최대 규모의 미국 대표단을 이끌고 포럼에 참석하며, 미 동부시간 21일 오전 8시30분(한국시간 21일 오후 10시30분) 연설에 나설 예정이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

