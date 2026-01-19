본문 바로가기
동화약품, 겨드랑이 다한증 전문의약품 '에크락겔' 출시

최태원기자

입력2026.01.19 18:28

국내 외용제 최초

동화약품은 국내 외용제 최초의 원발성 겨드랑이 다한증 치료제 전문의약품 에크락겔을 출시했다고 19일 밝혔다.

동화약품, 겨드랑이 다한증 전문의약품 '에크락겔' 출시 에크락겔. 동화약품
에크락겔은 소프피로니움 브롬화물 성분을 함유한 겔 타입 제제다. 땀샘에서 땀 분비 신호를 직접 차단하는 기전을 가졌다. 하루 한번 바르는 것으로 치료 효과를 기대할 수 있다. 용기를 비틀어 돌리면 1회 적량이 펌핑되는 트위스트 타입으로 개발돼 손에 묻히지 않고 바를 수 있는 편의성을 갖췄다.


에크락겔은 2020년 카켄제약이 일본에서 발매한 신약이다. 체온 조절 작용을 하는 에크린 땀샘의 앞 글자 'ECC'와 '차단하다(BLOCK)'라는 의미가 결합해 명명됐다. 에크린 땀샘의 무스카린수용체에 우수한 결합 친화도를 가지며 아세틸콜린 결합을 저해해 땀 분비를 억제한다. 관찰 연구 결과 1주일 이내 빠른 다한증 증상 개선 효과를 보였으며, 장기 임상 결과 52주간 효과가 유지됨을 입증했다.


동화약품은 2023년 6월 에크락겔 국내 독점 공급 계약을 체결했고 2025년 8월 식품의약품안전처로부터 품목 허가를 획득하며 국내 출시 기반을 마련했다.


동화약품은 에크락겔 출시를 기점으로 원발성 겨드랑이 다한증이 치료 가능한 질환이라는 인식 개선에 나선다는 계획이다. 이를 통해 에크락겔의 기전과 편의성, 다한증 치료제 일반의약품인 '드라이언액'과 시너지 등을 통해 국내 다한증 치료 시장을 선도해 나간다는 복안이다.


한편 원발성 겨드랑이 다한증은 겨드랑이에서 과도한 땀 분비가 발생하는 질환이다. 소아기 또는 청소년기에 주로 증상이 시작돼 정서적 위축과 사회적 고립 등 삶의 질 저하로 이어질 수 있다. 일본의 경우 에크락겔 출시 이후 청소년을 중심으로 인식 개선이 이뤄지며 시장이 크게 확대됐다.


동화약품 관계자는 "심한 다한증은 일상생활의 불편함을 넘어 정서적 위축까지 유발할 수 있어 적극적인 치료가 필요하다"며 "에크락겔이 국내 외용제 최초의 원발성 겨드랑이 다한증 전문의약품으로 시장에 빠르게 자리 잡아 환자 삶의 질 개선에 기여하는 혁신적인 치료 옵션이 되기를 기대한다"고 말했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

