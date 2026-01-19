본문 바로가기
민경선 "신천지 조직적 당원 가입, 고양시민 기만이자 민주주의 파괴"

이종구기자

입력2026.01.19 18:12

수정2026.01.19 18:33

민경선(사진) 전 경기교통공사 사장이 최근 언론을 통해 보도된 신천지의 조직적 정당 가입 및 주소 변경 지시 의혹과 관련해 강력한 비판 성명을 발표했다.

민 전 사장은 19일 성명을 통해 "신천지가 고양시 내 종교시설 설치 무산에 대한 보복성 대응으로 신도들에게 특정 정당 가입을 지시하고 타지역 신도들의 주소지를 고양시로 옮기게 한 것은 민주주의 근간을 흔드는 파렴치한 공작"이라며 포문을 열었다.


그는 이번 사태를 '고양시 행정 결정을 왜곡하려는 압력'이자 '지역 정치 장악 시도'로 규정하고 세 가지 핵심 요구사항을 분명히 했다.


민 전 사장은 "고양시는 특정 종교 집단의 세 과시용 놀이터가 아니다"고 강조했다. 그는 "신천지가 목표 수치까지 명시하며 주소 변경을 지시한 것은 108만 고양시민의 표심을 왜곡하려는 명백한 선거 개입"이라며 "주민의 정당한 반대로 무산된 일을 쪽수 밀어붙이기로 해결하려는 발상은 시민을 기만하는 행태"라고 직격했다.


이어 국민의힘을 향해 "신천지와의 유착 의혹에 대해 시민 앞에 해명하라"고 촉구했다. 민 전 사장은 "2022년 대선부터 반복된 집단 입당 의혹이 사실로 드러나고 있다"며 "이러한 비정상적 입당을 알고도 묵인한 것인지, 아니면 표 계산을 위해 방치한 것인지 고양시민 앞에 밝혀야 한다"고 목소리를 높였다.


수사 당국에 대해서도 "정교유착 비리'의 실체를 철저히 규명하라"고 요구했다. 그는 "본인 승낙 없는 정당 가입 강요는 정당법 위반"이라며 "검·경 합동수사본부는 드러난 텔레그램 지시 사항과 주소지 조작 의혹을 한 점 의혹 없이 수사해 엄벌에 처해야 한다"고 덧붙였다.


민 전 사장은 경기교통공사 사장 시절 적자를 흑자로 전환시킨 혁신 사례를 언급하며, "교통 정책이 투명해야 하듯 정치 또한 정직해야 한다"고 강조했다. 이어 "행정은 특정 집단의 압력이 아닌 원칙과 실력으로 하는 것"이라며 "앞으로도 고양시민의 일상을 깨뜨리는 어떠한 세력과도 타협하지 않고 '무소의 뿔'처럼 깨끗한 고양시를 만들기 위해 나아가겠다"고 포부를 밝혔다.


민경선 전 사장은 3선 경기도의원 출신으로 경기도의회 교육위원회 위원장 등을 역임했으며, 최근까지 경기교통공사 사장으로서 '똑버스' 성공과 공사 흑자 전환을 이끄는 등 실질적인 행정 능력을 검증받은 교통·행정 전문가로 평가받고 있다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
