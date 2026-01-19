용인시, 한국기계硏과 '반도체 경쟁력 강화' 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첨단 R&D 장비 지역 기업 활용 가능해져

경기도 용인시는 19일 시청에서 한국기계연구원(KIMM), 용인시산업진흥원과 '첨단산업 육성 및 반도체 경쟁력 강화를 위한 업무협약'을 체결했다.

19일 용인시청 접견실에서 열린 '첨단산업 육성 및 반도체 경쟁력 강화를 위한 업무협약식'에서 김홍동 용인시산업지흥원장(왼쪽부터), 이상일 용인시장, 류석현 한국기계연구원 원장이 협약서를 들어 보이고 있다. 용인시 제공

이날 협약은 기업 단독으로는 활용이 어려운 국가 연구 인프라에 대한 지역 기업의 활용을 확대하기 위한 것이다.

협약에 따라 참여기관들은 ▲첨단산업 분야 연구개발·상용화 ▲소재·부품·장비 기업 시험·평가·인증 및 사업화 지원 ▲첨단산업 분야 사업·연구개발 공모 ▲연구원 시설·연구개발 장비 등 활용 ▲첨단기술 활용 맞춤형 R&D 정책 과제 기획·추진 등을 위해 협력한다.

시는 이번 협약을 계기로 용인에 유치한 한국전자통신연구원, 용인지식재산(IP)지원센터, 인공지능(AI)무역센터와 함께 지·산·학·연 협력 기반을 고도화한다는 방침이다.





이상일 시장은 "이번 협약으로 용인 지역 기업들의 연구원 보유 장비 이용과 실증 지원이 가능해졌다"며 "이번 협약이 반도체를 비롯한 첨단 산업 발전의 밑거름이 될 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

