부산시, '해양반도체 동맹' 띄웠다… 조선·해양반도체 융합 협력 본격화

19일 K-해양반도체 얼라이언스 출범식



반도체 산업 적용분야 해양 확장 첫걸음

부산시가 해양과 반도체를 잇는 민간 협력체 출범에 뛰어들었다. 이른바 '해양 반도체 동맹'이다.

부산시(시장 박형준)는 19일 오후 3시 해운대구 시그니엘 부산에서 '케이(K)-해양반도체 얼라이언스' 출범식을 열고 해양반도체 산업 육성을 위한 협력 체계를 본격 가동한다고 알렸다.

이날 행사에 박형준 시장을 비롯해 정동만 국회의원, 양재생 부산상공회의소 회장, 성창용 시의회 기획재경위원장과 반도체·조선 분야 산학연관 관계자 150여명이 참석했다.

이번 출범식은 부산을 '차세대 해양반도체 글로벌 허브도시'로 도약시키기 위해 민간 주도의 협력 체계를 구축하고 조선·해양과 반도체 산업 간 연계를 통해 핵심 기술의 내재화를 추진하기 위해 마련됐다.

19일 오후 해운대구 시그니엘 부산에서 'K-해양반도체 얼라이언스' 출범식이 진행되고 있다.

시는 'K-해양반도체 얼라이언스'를 국가 반도체 정책과 조선·해양 산업 전략과 연계해 운영할 방침이다. 정부의 반도체 산업 육성 기조와 남부권 산업 혁신 전략, 조선·해양 디지털 전환 정책과 연계해 대형 국책사업 유치와 민간 투자 확대를 함께 추진한다. 이를 위해 기장 전력반도체 특화단지, 영도 부스트벨트, 해운대 제2 센텀 도심융합특구를 잇는 혁신벨트를 조성하고 해양반도체 산업 단지를 단계적으로 육성해 글로벌 30위권 진입을 목표로 한다.

이번 얼라이언스 출범을 계기로 민간 주도의 차세대 해양반도체 공급망 구축도 본격화한다. 반도체 기업은 해양 환경에 적합한 시스템·전력반도체의 설계와 생산을 맡고 조선기업은 국산 해양반도체의 수요처이자 양산 실증을 위한 테스트베드 역할을 수행한다. 시는 국민성장펀드 유치·지원과 최대 330억원 규모의 투자유치 보조금, 기회발전특구 지정에 따른 세제 혜택 등 정책·재정 지원을 추진할 계획이다.

부산시는 정례 협의체 운영과 공동 프로젝트 발굴, 국제 협력 확대를 통해 얼라이언스를 실질적인 협력 플랫폼으로 발전시킨다는 구상이다. 이를 통해 해양산업의 고부가가치화와 반도체 산업의 응용 분야 확대를 도모하고 지역 산업 구조 고도화와 일자리 창출로 이어지도록 한다는 방침이다. 국내외 유망 기업과 연구기관과의 협력 확대를 통해 해양 분야 반도체 기술 국산화와 공급망 안정화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.





박형준 시장은 "부산은 전력반도체 공공 인프라를 기반으로 남부권 반도체 혁신벨트의 핵심 거점 역할을 수행하고 있다"며 "오늘 출범하는 'K-해양반도체 얼라이언스'는 반도체 산업의 적용 분야를 해양으로 확장하는 첫걸음이자 민관 협력의 모범 사례로 부산이 세계가 주목하는 해양반도체 거점으로 도약하는 계기가 될 것"이라고 힘줬다.





