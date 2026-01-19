에이비엘바이오, 이중항체 ADC 美 임상1상 IND 승인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

이중항체 전문 바이오기업 에이비엘바이오가 개발 중인 이중항체 ADC 후보물질이 미국에서 임상 단계에 진입하게 됐다.

에이비엘바이오는 ABL206(NEOK001)의 임상 1상 진행을 위한 임상시험계획서(IND)가 지난 16일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인됐다고 19일 밝혔다.

ABL206은 B7-H3와 ROR1을 동시에 표적하는 이중항체에 토포이소머레이스 I 억제제를 링커 방식으로 결합한 퍼스트 인 클래스 이중항체 ADC(항체·약물접합체)다. 해당 물질은 에이비엘바이오의 차세대 ADC 파이프라인 가운데 가장 먼저 임상 단계에 진입한 후보물질로 꼽힌다.





AD

에이비엘바이오가 미국에 설립한 이중항체 ADC 전문 자회사 네옥 바이오는 올해 상반기 중 ABL206에 대한 임상 1상을 개시할 예정이다. 회사 측은 2027년을 목표로 초기 임상 결과를 공개한다는 계획이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>