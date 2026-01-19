본문 바로가기
예천, 치매 돌봄에 ‘AI 말벗’ 투입…혼자 남는 시간을 줄인다

영남취재본부 권병건기자

입력2026.01.19 22:47

효돌이 지원 5대→15대 확대
독거환자 정서·안전 관리 강화

예천군이 인공지능(AI) 기반 돌봄 인형 '효돌이' 지원을 확대하며 독거 치매 환자 돌봄 사각지대 해소에 속도를 낸다. 기능과 생활패턴 인식 등 비대면 돌봄 기능을 활용해 정서적 안정은 물론 일상 안전까지 챙기는 촘촘한 지원 체계를 구축하겠다는 취지다.

예천, 치매 돌봄에 ‘AI 말벗’ 투입…혼자 남는 시간을 줄인다 예천군 치매 환자를 위한 AI 돌봄 인형 ‘효돌이’ 지원 확대
예천군(군수 김학동)은 치매 환자의 일상 돌봄을 지원하고 정서적 안정과 안전을 강화하기 위해 AI 돌봄 인형 '효돌이' 지원사업을 확대 시행한다고 밝혔다.


'효돌이'는 단순한 인형을 넘어 대화 기능을 통해 말벗 역할을 하고, 일정·시간 알림, 생활패턴 인식, 감정 반응 등 다양한 기능이 탑재된 인공지능 기반 돌봄 기기다. 치매 환자가 혼자 있는 시간에도 생활 리듬을 유지할 수 있도록 돕고, 정서적 공백을 완화하는 데 초점을 맞췄다.


군은 지난해 시범 운영 결과를 토대로 사업 확대를 결정했다. 이용자 만족도가 높았고, 특히 혼자 생활하는 치매 환자의 외로움 감소와 일상 유지 측면에서 긍정적인 효과가 확인됐다는 설명이다. 이에 따라 기존 5대였던 지원 물량을 올해 15대로 늘려 보다 많은 대상자가 혜택을 받을 수 있도록 했다.


지원은 돌봄 공백이 우려되는 독거 치매 환자 등을 중심으로 진행된다. '효돌이'는 6개월간 무료 대여 방식으로 운영되며, 대여 기간 정기적인 모니터링과 상담을 병행해 서비스 효과를 지속해서 점검할 계획이다.


임미란 예천군 보건소장은 "AI 돌봄 인형 지원 확대를 통해 치매 환자에게 비대면 정서 돌봄 서비스를 제공하고, 가족의 돌봄 부담도 함께 덜 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 치매 환자와 가족이 안심할 수 있는 다양한 돌봄 서비스를 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.


한편 사업 관련 문의는 예천군 치매안심센터로 하면 된다




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

