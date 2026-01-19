본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

안동 가공센터, ‘데이터로 증명하는 안전’…스마트 HACCP 성과로 전국 표창

영남취재본부 권병건기자

입력2026.01.19 16:36

시계아이콘00분 45초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

실시간 자동기록·위변조 차단 체계 구축
농가 가공창업까지 ‘안전 인프라’로 키웠다

안동시 농산물가공센터가 스마트 기술을 접목한 식품안전관리 혁신 성과를 인정받아 한국식품안전관리인증원 표창을 받았다.


안동시농업기술센터(소장 전종호)는 안동시 농산물가공센터가 식품 위생 및 안전관리 수준 향상에 기여한 공로로 한국식품안전관리인증원(HACCP인 증원)으로부터 '기관협력 및 발전 유공' 표창을 받았다고 19일 밝혔다.

안동 가공센터, ‘데이터로 증명하는 안전’…스마트 HACCP 성과로 전국 표창 안동시농산물가공센터 한국식품안전관리인증원 표창 수상
AD

이번 표창은 HACCP 인증원의 업무 지원에 적극적으로 협조하고, 식품안전관리인증 제도(HACCP)의 확산과 제도 발전에 기여한 개인과 외부 기관·단체를 대상으로 수여되는 상이다.


안동시 농산물가공센터는 '스마트 HACCP' 시스템을 선제적으로 도입해 지역 농식품 가공품의 위생·안전 수준을 끌어올린 점에서 높은 평가를 받았다.


스마트 해썹은 IoT(사물인터넷) 기술을 활용해 중요관리점(CCP)의 모니터링 데이터를 실시간으로 자동 기록·관리하는 방식으로, 데이터 위·변조 가능성을 낮추고 공정관리의 효율성과 신뢰도를 동시에 높일 수 있는 차세대 식품안전관리 모델로 주목받고 있다.


특히 센터는 개별 농가가 직접 구축하기 어려운 HACCP 인증 시설을 제공하며, 소규모 농업인의 가공 역량 강화와 창업 기반 확대에도 역할을 해왔다.


시제품 개발부터 생산 지원, 창업 컨설팅까지 원스톱 지원 체계를 통해 농산물의 고부가가치화를 추진하고, 지역 농산물 가공산업 생태계의 경쟁력을 높였다는 평가다.


안동시 관계자는 "이번 수상은 지역 농업인과 함께 식품 안전을 최우선 가치로 두고 추진해 온 노력의 결과"라며 "앞으로도 스마트 기술 기반의 위생관리 체계를 지속해서 강화해 소비자가 믿고 찾는 안동 농식품 브랜드를 만들어가겠다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

현재 안동시 농산물가공센터는 관내 농업인을 대상으로 가공 장비 활용 교육과 HACCP 기준에 따른 제품 생산을 지원하고 있으며, 농가 소득 증대와 가공·창업 활성화에 힘을 보태고 있다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기