안동 가공센터, ‘데이터로 증명하는 안전’…스마트 HACCP 성과로 전국 표창

실시간 자동기록·위변조 차단 체계 구축

농가 가공창업까지 ‘안전 인프라’로 키웠다

안동시 농산물가공센터가 스마트 기술을 접목한 식품안전관리 혁신 성과를 인정받아 한국식품안전관리인증원 표창을 받았다.

안동시농업기술센터(소장 전종호)는 안동시 농산물가공센터가 식품 위생 및 안전관리 수준 향상에 기여한 공로로 한국식품안전관리인증원(HACCP인 증원)으로부터 '기관협력 및 발전 유공' 표창을 받았다고 19일 밝혔다.

안동시농산물가공센터 한국식품안전관리인증원 표창 수상

이번 표창은 HACCP 인증원의 업무 지원에 적극적으로 협조하고, 식품안전관리인증 제도(HACCP)의 확산과 제도 발전에 기여한 개인과 외부 기관·단체를 대상으로 수여되는 상이다.

안동시 농산물가공센터는 '스마트 HACCP' 시스템을 선제적으로 도입해 지역 농식품 가공품의 위생·안전 수준을 끌어올린 점에서 높은 평가를 받았다.

스마트 해썹은 IoT(사물인터넷) 기술을 활용해 중요관리점(CCP)의 모니터링 데이터를 실시간으로 자동 기록·관리하는 방식으로, 데이터 위·변조 가능성을 낮추고 공정관리의 효율성과 신뢰도를 동시에 높일 수 있는 차세대 식품안전관리 모델로 주목받고 있다.

특히 센터는 개별 농가가 직접 구축하기 어려운 HACCP 인증 시설을 제공하며, 소규모 농업인의 가공 역량 강화와 창업 기반 확대에도 역할을 해왔다.

시제품 개발부터 생산 지원, 창업 컨설팅까지 원스톱 지원 체계를 통해 농산물의 고부가가치화를 추진하고, 지역 농산물 가공산업 생태계의 경쟁력을 높였다는 평가다.

안동시 관계자는 "이번 수상은 지역 농업인과 함께 식품 안전을 최우선 가치로 두고 추진해 온 노력의 결과"라며 "앞으로도 스마트 기술 기반의 위생관리 체계를 지속해서 강화해 소비자가 믿고 찾는 안동 농식품 브랜드를 만들어가겠다"고 말했다.





현재 안동시 농산물가공센터는 관내 농업인을 대상으로 가공 장비 활용 교육과 HACCP 기준에 따른 제품 생산을 지원하고 있으며, 농가 소득 증대와 가공·창업 활성화에 힘을 보태고 있다.





