해병대, ‘작전권 전환’ 속도낸다…합참과 TF 편성

안규백 국방장관, 새해 첫 각 군·해병대 업무보고

해병대가 준(準) 4군 체제 전환을 위한 작전통제권 전환 문제를 다룰 합동참모본부와의 통합 태스크포스(TF)를 편성한다.

해병대는 19일 오전 계룡대에서 열린 국방부장관 업무보고를 통해 "해병대 1사단은 연내, 2사단은 2028년까지 작전권 전환 완료를 목표로 합참과 통합 TF를 편성, 속도감 있게 추진할 예정"이라며 이같이 밝혔다.

안규백 국방부 장관은 지난해 말 기자회견을 열고 해병대 준 4군 체제 전환을 위해 현재 육군 제2작전사령관의 작전통제를 받는 해병대 1사단의 작전권은 올해 말까지, 육군 수도군단의 작전통제를 받는 해병대 2사단의 작전권은 오는 2028년 내 해병대에 돌려주겠다"고 밝힌 바 있다.

해병대는 이와 관련 "준 4군 체제로의 해병대 개편은 국방부 및 합참 계획과 연계해 국군조직법 등 법령 개정, 1·2사단 작전통제권 전환, 해병작전사령부 창설 등을 내실 있게 추진할 예정"이라고 했다.

이외 해병대는 올해 상륙작전 수행 능력을 제고하기 위해 K2전차, 상륙돌격장갑차(KAAV-II), 상륙공격헬기 등 필수·핵심 전력을 단계별로 전력화할 계획이다. 아울러 장병 복지·처우 개선을 위해 간부 숙소 1인 1실 보장, 시간외수당 확대, 노후 급수시설 개선에도 나선다.

육·해·공군 역시 이날 업무보고를 통해 올해 추요 추진계획을 보고했다. 육군은 ▲미래 다영역 작전주도 첨단과학기술군의 진화적 발전(Army TIGER+) ▲인공지능(AI) 기반 과학화경계체계 발전 ▲창끝부대 여건개선 및 공간력 혁신, 해군은 ▲AI·첨단과학기술 기반의 해군력 건설 ▲인재 확보 및 육성 등을 추진과제로 제시했다.

공군 또한 ▲AI 기반 첨단역량 구축 ▲국방개혁과 연계한 공군개혁 추진을 기본방향으로 8개 중점 추진과제를 보고했다. 공군은 또 올해 초도기 도입을 앞둔 KF-21 보라매와 F-35A 2차 사업의 안정적인 전력화를 위해 모든 역량을 집중해 나간단 예정이다.

한편 안 장관은 이날 계룡대에서 열린 업무보고에서 "민무신불립(民無信不立), 국민의 신뢰 없는 군대는 사상누각에 불과하다"면서 "평화도 대화도 압도적인 힘에 기반해야 한다"고 했다. 이번 업무보고는 앞선 장성 인사 이후 새로 정비된 각 군 및 해병대 지휘부와 함께 진행한 첫 업무보고다. 특히 12·3 불법 비상계엄 이후 문민 국방부 장관으로서 계룡대에서 보고받는 첫 업무보고라는 점에서 의미가 있다는 것이 국방부 측 설명이다.

업무보고에서는 ▲군사대비태세 확립 ▲2040 군구조 개편 추진 현황 ▲50만 드론전사 양성 등 정예 첨단강군 건설 ▲획기적인 군 처우개선 추진 상황 등이 중점적으로 논의됐다. 안 장관은 군 구조 개편과 관련해 "군구조 개편은 선택이 아닌 필수 과제"라며 "뼈를 깎는 절실함으로 개편을 추진해 15년 후 후배들에게 준비된 군을 물려줄 수 있도록 각 군 및 해병대가 원팀(One-Team)이 돼 집단지성을 발휘해 달라"고 했다.

이어 안 장관은 50만 드론전사 양성 추진 현황을 확인했다. 업무보고에선 이를 위한 교육용 드론 대량 확보를 위한 철저한 사업관리, 전문 드론 교관 양성, 각 군 임무 특성에 맞는 체계적 교육훈련모델 정립방안 등이 논의됐다.





안 장관은 특히 초급간부 처우개선과 관련해 각 군 총장 및 해병대사령관에게 "장병들이 실제로 체감할 수 있는 정책을 진정성 있게 준비하고, 모든 부대가 충분히 인지할 수 있도록 적극적으로 홍보할 것"이라며 "처우개선은 '군문(君門)을 떠난 것을 땅을 치고 후회하게 하겠다'고 말할 만큼 사활을 걸고 추진해야 할 과제"라고 강조했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

