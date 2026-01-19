본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

해병대, ‘작전권 전환’ 속도낸다…합참과 TF 편성

유제훈기자

입력2026.01.19 16:15

시계아이콘01분 35초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

안규백 국방장관, 새해 첫 각 군·해병대 업무보고

해병대가 준(準) 4군 체제 전환을 위한 작전통제권 전환 문제를 다룰 합동참모본부와의 통합 태스크포스(TF)를 편성한다.


해병대는 19일 오전 계룡대에서 열린 국방부장관 업무보고를 통해 "해병대 1사단은 연내, 2사단은 2028년까지 작전권 전환 완료를 목표로 합참과 통합 TF를 편성, 속도감 있게 추진할 예정"이라며 이같이 밝혔다.


해병대, ‘작전권 전환’ 속도낸다…합참과 TF 편성
AD

안규백 국방부 장관은 지난해 말 기자회견을 열고 해병대 준 4군 체제 전환을 위해 현재 육군 제2작전사령관의 작전통제를 받는 해병대 1사단의 작전권은 올해 말까지, 육군 수도군단의 작전통제를 받는 해병대 2사단의 작전권은 오는 2028년 내 해병대에 돌려주겠다"고 밝힌 바 있다.


해병대는 이와 관련 "준 4군 체제로의 해병대 개편은 국방부 및 합참 계획과 연계해 국군조직법 등 법령 개정, 1·2사단 작전통제권 전환, 해병작전사령부 창설 등을 내실 있게 추진할 예정"이라고 했다.


이외 해병대는 올해 상륙작전 수행 능력을 제고하기 위해 K2전차, 상륙돌격장갑차(KAAV-II), 상륙공격헬기 등 필수·핵심 전력을 단계별로 전력화할 계획이다. 아울러 장병 복지·처우 개선을 위해 간부 숙소 1인 1실 보장, 시간외수당 확대, 노후 급수시설 개선에도 나선다.


육·해·공군 역시 이날 업무보고를 통해 올해 추요 추진계획을 보고했다. 육군은 ▲미래 다영역 작전주도 첨단과학기술군의 진화적 발전(Army TIGER+) ▲인공지능(AI) 기반 과학화경계체계 발전 ▲창끝부대 여건개선 및 공간력 혁신, 해군은 ▲AI·첨단과학기술 기반의 해군력 건설 ▲인재 확보 및 육성 등을 추진과제로 제시했다.


공군 또한 ▲AI 기반 첨단역량 구축 ▲국방개혁과 연계한 공군개혁 추진을 기본방향으로 8개 중점 추진과제를 보고했다. 공군은 또 올해 초도기 도입을 앞둔 KF-21 보라매와 F-35A 2차 사업의 안정적인 전력화를 위해 모든 역량을 집중해 나간단 예정이다.


한편 안 장관은 이날 계룡대에서 열린 업무보고에서 "민무신불립(民無信不立), 국민의 신뢰 없는 군대는 사상누각에 불과하다"면서 "평화도 대화도 압도적인 힘에 기반해야 한다"고 했다. 이번 업무보고는 앞선 장성 인사 이후 새로 정비된 각 군 및 해병대 지휘부와 함께 진행한 첫 업무보고다. 특히 12·3 불법 비상계엄 이후 문민 국방부 장관으로서 계룡대에서 보고받는 첫 업무보고라는 점에서 의미가 있다는 것이 국방부 측 설명이다.


업무보고에서는 ▲군사대비태세 확립 ▲2040 군구조 개편 추진 현황 ▲50만 드론전사 양성 등 정예 첨단강군 건설 ▲획기적인 군 처우개선 추진 상황 등이 중점적으로 논의됐다. 안 장관은 군 구조 개편과 관련해 "군구조 개편은 선택이 아닌 필수 과제"라며 "뼈를 깎는 절실함으로 개편을 추진해 15년 후 후배들에게 준비된 군을 물려줄 수 있도록 각 군 및 해병대가 원팀(One-Team)이 돼 집단지성을 발휘해 달라"고 했다.


이어 안 장관은 50만 드론전사 양성 추진 현황을 확인했다. 업무보고에선 이를 위한 교육용 드론 대량 확보를 위한 철저한 사업관리, 전문 드론 교관 양성, 각 군 임무 특성에 맞는 체계적 교육훈련모델 정립방안 등이 논의됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

안 장관은 특히 초급간부 처우개선과 관련해 각 군 총장 및 해병대사령관에게 "장병들이 실제로 체감할 수 있는 정책을 진정성 있게 준비하고, 모든 부대가 충분히 인지할 수 있도록 적극적으로 홍보할 것"이라며 "처우개선은 '군문(君門)을 떠난 것을 땅을 치고 후회하게 하겠다'고 말할 만큼 사활을 걸고 추진해야 할 과제"라고 강조했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기