본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

코이카 대형 ODA 사업 '평균 2.2년 지연'…외교부 연계사업 65% '계획대로 못 해'

임철영기자

입력2026.01.20 12:01

시계아이콘01분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

감사원 '코이카 정기감사' 자료 공개
예산은 지속적으로 늘었지만 사업 지연·분절화 비효율
평균 사업기간 7.3년, 계획기간 5.1년보다 평균 2.2년 늦어져
예비조사~기획조사 단계, 평균 소요기간 448일로 가장 길어
외교부 연계사업 "29건 중 19건 미연계"

감사원이 한국국제협력단(KOICA)의 대형 공적개발원조(ODA) 사업에서 평균 2년 이상 사업 지연이 발생하고, 외교부가 지정·관리하는 ODA 연계사업도 상당수가 계획대로 이행되지 않았다고 지적했다. 감사원은 사업 기획 단계의 지연 요인을 줄이고, 연계사업 선정 기준과 사후 점검 체계를 보완하라고 KOICA와 외교부에 각각 통보·주의 조치를 내렸다.

코이카 대형 ODA 사업 '평균 2.2년 지연'…외교부 연계사업 65% '계획대로 못 해' 연합뉴스
AD

감사원은 20일 공개한 '한국국제협력단 정기감사' 자료를 통해 우리나라 ODA 규모 확대에 따라 KOICA 예산도 2022년 1조1455억원, 2023년 1조3542억원, 2024년 2조212억원으로 늘었지만 사업 지연과 분절화 등 비효율 문제가 지속 제기돼 왔다며 이런 내용의 감사 결과를 발표했다. 감사원은 ODA 사업 추진체계의 적정성 점검에 중점을 두고 계약관리, 인사·보수 제도 등 기관 운영 전반을 함께 들여다봤다.


감사원은 총사업비 100억원 이상 대형사업 가운데 최근 3년 내 종료된 24개를 분석한 결과 평균 사업기간이 7.3년으로, 계획기간(5.1년)보다 평균 2.2년 늦어졌고 24건 중 20건에서 지연이 발생했다고 밝혔다. 감사원은 종료평가보고서 등을 토대로 지연이 현지 주민 불만, 운영 차질 등 성과 악영향으로 이어진 사례가 확인됐다고 했다.


감사원이 제시한 사례를 보면 네팔 지진피해 복구사업은 기자재 통관 지연과 시공사 변경 등으로 보건소 건립이 2년 이상 지연돼 부지를 제공한 지역 주민들이 강한 불만을 표시한 것으로 나타났다. 우즈베키스탄 직업훈련원 건립사업은 준공이 1년 이상 늦어지면서 역량강화 교육을 받은 교사 40%가 이탈해 운영에 차질을 빚었다. 라오스 출입국관리 역량강화 사업은 초기 지연 탓에 수원국이 유사 시스템을 자체 개발했고, 결과적으로 총사업비의 대부분이 기자재 지원에 투입되면서 목표 달성이 미흡했다.


아울러 감사원은 80개 진행사업의 기획 단계 지연 요인을 점검한 결과, 예비조사와 기획조사 사이 평균 소요기간이 448일로 가장 길었다고 지적했다. 조사 시기가 특정 기간에 집중돼 전문가 수급이 어렵고, 예산 확정 전에는 수원국과 협의를 사실상 중단하는 관행이 있어 수원국 불만을 초래한다는 점도 문제로 꼽았다. 또 해외사무소 평가에 사업수행자(PC·PMC) 선정 시점을 충분히 반영하지 않아, 계획 수립 이후 착수가 6개월 이상 지연되는 사례가 적지 않다고 했다.


이에 감사원은 KOICA 이사장에게 사업요청서(PCP) 검토위원회를 상시 개최해 전문인력 수급 여건을 개선하고, 수원국이 희망할 경우 조건부 협의의사록(R/D) 체결 등 사전 절차를 적극 추진하는 방안을 마련하라고 통보했다. 성과평가에 사업수행자 선정 시점을 반영하는 개선도 요구했다.


외교부 연계사업 "29건 중 19건 미연계…선정·점검·환류 모두 미흡"

감사원은 또 외교부가 비용 절감과 효과성 제고를 위해 시행기관 간 연계사업을 지정·관리하고 있지만, 선정과 이행 관리가 부실하다고 판단했다. 실제 2021~2022년 지정된 KOICA 연계사업 126건 중 연계 내용이 구체적인 29건을 점검한 결과 19건(65.5%)이 계획과 달리 실제 연계가 이뤄지지 않았다.


감사원은 연계사업 선정 기준이 '지역·분야·시기 등을 고려'하는 원론 수준에 그쳐, 사실상 연계가 불가능한 사업이 포함되는 문제가 있다고 지적했다. 사례로는 에티오피아 사업에서 KOICA 역량강화 사업은 마무리 단계였던 반면 한국수출입은행 사업은 뒤늦게 착수하는 등 시기가 맞지 않았고, 추진 지역도 상이해 연계가 어려웠던 점을 들었다. 이행 단계에서도 재외공관의 ODA 현지협의체가 형식적으로 운영되는데도 외교부의 지도·감독이 미흡했고, 연계사업 추진 여부와 미추진 사유를 파악·환류하지 않아 다음 해 사업 선정에 활용하기 어렵다고 감사원은 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이에 감사원은 외교부 장관에게 연계사업 선정 기준을 구체화하고, 지도·감독과 평가·환류를 위한 무상원조사업 시행계획 작성 지침 개선 방안을 마련하라고 통보했다. 아울러 재외공관의 ODA 현지 협의체 운영에 대한 지도·감독을 철저히 하도록 주의 조치했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제뉴스채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교적

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기