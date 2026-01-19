본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

알에프바이오, 370억 투자 유치…"글로벌 헬스케어 네트워크 결합해 IPO 속도"

장효원기자

입력2026.01.19 15:16

시계아이콘00분 52초 소요
언어변환 뉴스듣기
알에프바이오, 370억 투자 유치…"글로벌 헬스케어 네트워크 결합해 IPO 속도"
AD

알에프텍은 자회사 알에프바이오의 K뷰티 시장 선도와 향후 빠른 상장을 위해 글로벌 헬스케어 기업 엑세스바이오로부터 370억원의 투자를 유치했다고 19일 밝혔다. 이번 투자는 유상증자 형태로 진행되며 양사 협업을 통해 알에프바이오의 글로벌 K뷰티 시장 주도권을 강화할 전망이다.


알에프텍은 투자 유치와 동시에 전체 지분 96.2% 중 약 절반인 46.3%를 엑세스바이오에 매각하는 계약을 체결했다. 지분 46.3%에 대한 매각 금액은 200억원으로, 잔존 대여금 회수를 포함하면 현금 유입은 약 310억원에 달할 것으로 예상된다.


이번 지분 매각은 IT전문기업인 알에프텍이 본업에 집중함과 동시에 헬스케어 전문기업과의 파트너십을 통해 자회사의 성장 속도를 높이기 위한 판단이다. 알에프텍 관계자는 "2대 주주 지위를 유지하며 마케팅 및 R&D 분야에서 글로벌 헬스케어 기업과 협업을 지속할 것"이라며 "알에프바이오의 성장의 속도를 높이고 더 빠른 상장을 위한 전략적 지분 매각 결정"이라고 전했다.


알에프텍은 자회자 지분 매각을 통해 핸드폰 및 통신 부품 등 기존 주력 사업과 반도체 장비 자회사 한주하이텍을 중심으로 IT 사업 입지를 더욱 공고히 할 계획이다. 동시에 글로벌헬스케어 기업과의 전략적 파트너십을 통해 알에프바이오의 기업 가치 증대와 상장 모멘텀을 동시에 확보하게 됐다.


유상증자 이후 알에프텍이 보유한 알에프바이오 지분율과 전환사채는 각각 18.4%와 50억원 규모다. 회사 측은 동종 업계의 상장 사례를 고려할 때 알에프텍이 보유한 잔여 지분가치는 약 550억원 이상이 될 것으로 기대하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

또한 남아 있는 지분증권과 보유중인 전환사채(CB)를 고려하면 알에프바이오 최초 인수 금액인 215억원 대비 3배 이상의 투자 성과로 600억원 이상의 투자 차익을 거둘 것으로 예상하고 있다. 회사 측은 전략적 지분 매각 이후에도 관계사로서 알에프바이오에 대한 지분 가치 부각은 지속될 전망이라고 밝혔다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기