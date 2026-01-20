본문 바로가기
李대통령 취임 1년에도, 尹정부 기관장 208명

송승섭기자

입력2026.01.20 06:00

공공기관 342개 전수조사
2028년 임기만료도 49명
전체 10%는 정치인 출신

정권마다 논란 반복되는데
지방선거에 개혁동력 상실
靑 "문제 해결, 진척 없다"

결국 집권세력이 양보해야

李대통령 취임 1년에도, 尹정부 기관장 208명
이재명 대통령이 올해 6월 취임 1년을 맞아도 공공기관장의 약 60%는 윤석열 정부 인사인 것으로 파악됐다. 특히 12·3 비상계엄 사태 이후 임명된 기관장 55명은 별다른 조치가 없는 한 이 대통령 임기 3년 차까지 자리를 유지한다. 대통령과 공공기관장의 임기 불일치를 해소하지 않으면 다음 정권에서도 똑같은 문제가 불거질 가능성이 크다. 이에 정권 초반 당정은 이를 해결하겠다고 밝혔지만, 오는 6월 지방선거를 앞두고 개혁의 동력이 사라진 모양새다.


20일 아시아경제가 공공기관 경영정보 공개시스템을 통해 공기업, 준정부기관, 기타 공공기관 341개(부설기관 포함)를 분석해보니 윤 전 대통령 때 임명된 기관장 208명이 최소 올해 6월까지 자리를 유지하는 것으로 집계됐다. 임기 만료가 2027년까지인 공공기관장은 101명, 2028년인 경우는 49명(이 대통령 임명 제외)이다. 이 대통령이 인사권을 활용해 모든 공공기관장을 선임할 때까지 3년 이상 걸린다는 뜻이다.


이 대통령과 소속 정당이 다른 기관장은 약 10%로 총 34명이 야당에서 정치 경력을 쌓은 기관장이다. 공기업의 경우 전체 31개 중 기관장이 공석이거나 임기가 만료된 경우를 제외하면 16명 중 8명이 야당 소속 정치인 출신이다.


이학재 인천국제공항공사 사장은 한나라당 출신 3선 의원으로 2012년 당시 박근혜 대선후보의 비서실장을 역임했고, 윤두현 그랜드코리아레저 사장의 경우 박근혜 정부 청와대 홍보수석 출신이다. 윤석열 정부 출신으로는 대선후보 캠프를 거쳤던 김동철 한국전력공사 사장, 윤석대 한국수자원공사 사장이 있다. 강기윤 한국남동발전 사장, 함진규 한국도로공사 사장, 권명호 한국동서발전 사장, 민영삼 한국방송광고진흥공사 사장도 야당 출신이다.


사라진 개혁 동력…靑 "진척이 없다"

12·3 비상계엄 선포 이후부터 이 대통령 취임 사이에 임명된 이들은 총 55명이다. '공공기관 운영에 관한 법률'에 따른 기관장 임기는 3년으로 대부분 2028년까지 임기를 보장받는다. 이들 중 이창수 한국고용정보원장(국민의힘 인권위원장), 최춘식 석유관리원장(국회의원), 임상준 한국환경공단(윤석열 대통령실 국정과제비서관), 장석춘 노사발전재단 이사장(국회의원), 김삼화 한국양성평등교육진흥원장(국회의원), 이주수 한국에너지정보문화재단 대표이사(서울시의원)가 야당에서 정치 경력을 쌓았다.


공공기관장 임기 불일치 문제는 정권이 바뀔 때마다 반복되고 있다. 박근혜 정부에서는 권한대행을 맡은 황교안 총리가 기관장 인사를 단행해 야당과 갈등을 빚었다. 당시 유력 대선후보였던 문재인 전 대통령도 "보은성"이라고 반발했다. 하지만 정작 문 전 대통령도 임기 말까지 인사권을 행사하며 '알박기' 지적을 받았다. 이에 윤석열 정부가 출범했음에도 문재인 정부에서 임명된 기관장 70%가량이 1년 넘게 임기를 남겨두는 기현상이 벌어졌다.


만약 이 대통령이 임기 말까지 인사권을 행사할 경우 다음 정권에서도 비슷한 갈등이 펼쳐질 수밖에 없지만 해결책은 요원하다. 지난해 8월 청와대에서 임기 미스매치 문제를 처음 제기한 우상호 정무수석은 6월 지방선거를 위해 사퇴했다. 더불어민주당이 추진했던 '공공기관장 임기 일치법'은 대표 발의자였던 김병기 더불어민주당 의원이 '공천 헌금' 논란으로 원내대표직을 사퇴하면서 힘을 잃었다. 청와대 고위관계자는 "첫 문제 제기 후 진척이 없다"며 "야당도 큰 뜻에서 동의하지만 지방선거 전에 풀고 가기는 쉽지 않다"고 귀띔했다.


전문가들은 공공기관 개혁의 동력을 살리려면 결국 집권 세력이 먼저 양보해야 한다고 조언했다. 박진 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수는 "상대방에게 양보를 요구하니 이런 문제가 쉽게 타결이 안 되는 것"이라면서 "일단 기관장 임기 일치에 합의하고 다음 정부부터 적용한다는 식의 부칙을 두면 된다"고 설명했다. 그러면서 "몇 년 동안 당장 문제가 남겠지만 타결 없이 시간만 흘려보내는 것보다는 더 생산적인 방안"이라고 부연했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
