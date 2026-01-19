본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

컴투스홀딩스, 올해 '컬러스위퍼' 등 퍼블리싱 신작 8종 출시

노경조기자

입력2026.01.19 14:25

시계아이콘00분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

퍼즐·MMORPG·수집형 등 다양한 장르

컴투스홀딩스는 올해 퍼블리싱 신작 8종을 출시해 게임 사업 성장을 이룰 것이라고 19일 밝혔다.


컴투스홀딩스, 올해 '컬러스위퍼' 등 퍼블리싱 신작 8종 출시 컴투스홀딩스 기업이미지(CI). 컴투스홀딩스 제공
AD


장르는 다중접속역할수행게임(MMORPG), 퍼즐, 수집형 역할수행게임(RPG) 등 다양하다. 컴투스홀딩스는 본연의 재미를 구현한 독창적인 게임들로 글로벌 유저들의 관심을 사로잡는다는 계획이다.


우선 퍼즐 장르 신작 '컬러스위퍼'와 '파우팝 매치'가 올해 1분기 소프트 론칭을 목표로 막바지 담금질 중이다. 북미 지역 테스트를 진행해 온 '컬러 스위퍼'는 무한대에 가까운 다양한 퍼즐 로직의 조합, 심플하고 모던한 그래픽을 앞세워 게임성에서 긍정적인 평가를 받고 있다. '파우팝 매치'는 익숙한 형태의 매치3 퍼즐 게임으로, 특유의 캐주얼한 게임성에 마을 꾸미기 요소와 미니 게임 등으로 차별화했다.


공상과학(SF) 세계관과 실시간 슈트 교체 시스템, 콘솔급 그래픽 연출로 호평을 받은 '아레스'는 슈트 체인지 액션 RPG로 재탄생한다. 액션성을 더욱 강화하고 싱글 플레이 콘텐츠를 중심으로 전면 개편해 하반기에 글로벌 시장을 공략한다


MMORPG '탈리온'의 정식 후속작 '프로젝트 V'(가제'도 하반기 기대작이다. 전작의 액션성을 계승하되 최신 트렌드에 맞게 재해석해 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. 플레이 중심의 성장 구조가 도입되며, 이용자 간 대결(PVP) 대신 협동 기반 콘텐츠가 주를 이룰 예정이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

또 수집형 RPG '스타 세일러'를 비롯해 사냥, 탐험, 요리가 결합한 하이브리드 게임 '론 셰프', 귀여운 캐릭터들이 등장하는 모바일 전략 디펜스 게임 '프로젝트D'(가제)도 올해 출시를 앞두고 있다. 여기에 게임 챌린지 공모전을 통해 발굴하는 신작들까지 더해져 라인업은 더욱 풍성해질 전망이다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기