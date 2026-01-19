컴투스홀딩스, 올해 '컬러스위퍼' 등 퍼블리싱 신작 8종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

퍼즐·MMORPG·수집형 등 다양한 장르



컴투스홀딩스는 올해 퍼블리싱 신작 8종을 출시해 게임 사업 성장을 이룰 것이라고 19일 밝혔다.

컴투스홀딩스 기업이미지(CI). 컴투스홀딩스 제공

AD

장르는 다중접속역할수행게임(MMORPG), 퍼즐, 수집형 역할수행게임(RPG) 등 다양하다. 컴투스홀딩스는 본연의 재미를 구현한 독창적인 게임들로 글로벌 유저들의 관심을 사로잡는다는 계획이다.

우선 퍼즐 장르 신작 '컬러스위퍼'와 '파우팝 매치'가 올해 1분기 소프트 론칭을 목표로 막바지 담금질 중이다. 북미 지역 테스트를 진행해 온 '컬러 스위퍼'는 무한대에 가까운 다양한 퍼즐 로직의 조합, 심플하고 모던한 그래픽을 앞세워 게임성에서 긍정적인 평가를 받고 있다. '파우팝 매치'는 익숙한 형태의 매치3 퍼즐 게임으로, 특유의 캐주얼한 게임성에 마을 꾸미기 요소와 미니 게임 등으로 차별화했다.

공상과학(SF) 세계관과 실시간 슈트 교체 시스템, 콘솔급 그래픽 연출로 호평을 받은 '아레스'는 슈트 체인지 액션 RPG로 재탄생한다. 액션성을 더욱 강화하고 싱글 플레이 콘텐츠를 중심으로 전면 개편해 하반기에 글로벌 시장을 공략한다

MMORPG '탈리온'의 정식 후속작 '프로젝트 V'(가제'도 하반기 기대작이다. 전작의 액션성을 계승하되 최신 트렌드에 맞게 재해석해 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. 플레이 중심의 성장 구조가 도입되며, 이용자 간 대결(PVP) 대신 협동 기반 콘텐츠가 주를 이룰 예정이다.





AD

또 수집형 RPG '스타 세일러'를 비롯해 사냥, 탐험, 요리가 결합한 하이브리드 게임 '론 셰프', 귀여운 캐릭터들이 등장하는 모바일 전략 디펜스 게임 '프로젝트D'(가제)도 올해 출시를 앞두고 있다. 여기에 게임 챌린지 공모전을 통해 발굴하는 신작들까지 더해져 라인업은 더욱 풍성해질 전망이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>