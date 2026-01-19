본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로

이민우기자

입력2026.01.19 14:11

시계아이콘00분 36초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

로봇·반도체 강세…현대차·기아 10% 이상 ↑

코스피가 사상 처음으로 4900포인트를 넘어서면서 연초 이후 상승세가 지속되고 있다. 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주도 상승세로 반전한 가운데 현대자동차와 기아도 급반등하면서 지수를 견인했다.


19일 오후 2시 기준 코스피는 전날 대비 1.33% 오른 4904.91을 기록했다. 오후 1시58분께에는 사상 최고치인 4906.07을 나타냈다. 약보합 출발 이후 상승 동력이 더욱 거세지는 분위기다.


장 초반 하락 출발한 시가총액 1위 삼성전자와 2위 SK하이닉스 모두 각각 0.3%, 1.4% 상승하고 있다. 현대차는 무려 13.3% 오르며 LG에너지솔루션(0.9%)을 제치고 시총 3위로 올랐다. 기아도 10.9% 오르는 등 가파른 상승세를 보이며 시총 8위로 올라섰다. HD현대중공업(3.8%), 한화에어로스페이스(2.3%) 등도 강세를 보였다. 시총 상위 10위 종목 중에서는 SK스퀘어(-2.6%), 삼성바이오로직스(-0.7%)만 하락세를 보였다.


오전 한때 순매수를 보였던 외국인과 개인은 각각 2167억원, 2728억원씩 순매도했다. 기관은 순매수로 돌아서면서 2722억원을 사들였다.


코스닥도 상승세로 돌아섰다. 같은 시간 전 거래일 대비 1.15% 오른 965.54를 나타냈다. 2022년 1월18일 장중 969.17을 기록한 이후 3년 만에 최고치를 경신했다.


시총 상위 10위 종목에서는 펩트론(4.5), 레인보우로보틱스(3.8%), 에코프로비엠(3.5%), 리노공업(2.3%), 에코프로(1.8%) 등이 강세를 보였다. 알테오젠(-4.2%), HLB(-2.2%), 삼천당제약(-0.5%) 등은 하락세다.


지금 뜨는 뉴스

AD

투자주체별로는 외국인 홀로 1638억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 747억원, 430억원을 순매도했다.

코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 연합뉴스
AD



이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기