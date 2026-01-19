부산상의 정현민 상근부회장, 세계 최대 항만 중국 닝보시 명예시민 선정

한국인 역대 2번째, 15년간 부산·닝보 협력 공로
부산상공회의소(회장 양재생) 정현민 상근부회장이 세계 최대 항만을 가진 중국 닝보시의 명예시민으로 선정됐다.
부산상의는 19일 정 상근부회장이 중국 저장성 닝보시 '명예시민'으로 선정돼 탕페이판 닝보시장으로부터 인증서를 받았다고 알렸다.
닝보시는 화물중량 기준 세계 1위 항만물동량을 기록하고 있는 닝보-저우산항을 기반으로 글로벌 항만 제조 물류 중심 도시로 성장 중인 중국 해양경제의 핵심 거점이다.
닝보시 명예시민 제도는 현지 조례에 근거한 공식 제도로 도시 발전과 국제협력에 실질적으로 기여한 인사에게만 제한적으로 수여된다. 정 상근부회장은 한국인으로는 역대 두번째 명예시민이 됐다. 향후 닝보 방문 시 행정적 편의 제공과 함께 도시 발전 자문에 참여할 수 있는 자격이 주어진다.
닝보시 측은 지난 15년간 부산과 닝보를 중심으로 동북아 항만도시 간 민간 차원의 협력 기반을 '도시 플랫폼 외교' 차원에서 꾸준히 다져온 정 부회장의 능력과 성과가 높은 평가를 받았다고 설명했다.
도시 플랫폼 외교란 도시가 중앙정부의 보조적 역할을 넘어 산업·공간·제도·인적 네트워크를 연결해 기업과 시민이 자유롭게 교류할 수 있는 협력의 장을 구축하는 방식이다.
부산시 행정부시장을 역임하고 닝보대와 부경대에서 교수를 지낸 정 상근부회장은 지난 15년간 양 도시의 가교 역할을 수행해 왔다. 주요 성과로는 ▲2012년 부산-닝보 해양경제교류협력협정 체결 ▲2015년 부산항-닝보저우산항 우호항 협정 ▲2019년 국립부경대-닝보대 교육 협력 ▲2024년 부산상의-닝보국제무역촉진위원회(CCPIT) 협력각서 체결 등이 꼽힌다.
정현민 상근부회장은 "명예시민 선정은 이익보다 신뢰축적을 우선해 온 양 도시의 차별화된 관계가 결실을 본 것이며 항만도시 간의 새로운 협력 모델을 꾸준히 모색해 온 과정에 대한 평가"라고 말했다.
그는 또 "우리 부산이 해수부 이전을 마중물 삼아 글로벌 해양수도로 도약하는 중요한 시점인 만큼 지역경제계도 동북아 항만도시들과 협력을 확대하는 데 적극 노력하겠다"고 힘줬다.
부산상공회의소는 이번 명예시민 위촉을 계기로 닝보를 비롯한 동북아 해양도시간 경제 벨트 구축을 위해 실질적인 노력을 펼칠 계획이다. 주요 과제로는 ▲AI 시대에 대응한 해양데이터 플랫폼 도시 부산 구축 ▲RCEP 활성화를 위한 블록체인 기반 원산지증명 시스템 시범 도입 협의 ▲카페리 노선 등 해상 특송물류 채널 구축 등이 있다.
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
