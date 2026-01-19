완도군의회 "광주·전남 통합, 지방소멸 막을 마지막 기회"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도서지역 소외 아닌 균형발전 핵심으로…"통합특별법 제정 시급"



완도군의회가 광주광역시와 전남도의 행정통합을 공식 지지하고 나섰다.

완도군의회는 19일 제335회 임시회 본회의에서 '광주·전남 행정통합 지지 성명서'를 채택하고, 지방소멸 위기에 대응하기 위한 행정통합 추진을 촉구했다.

의회는 성명서를 통해 "인구 감소와 초고령화, 청년 유출, 산업 기반 약화 등으로 심화되는 지방소멸 위기에 대응하려면 기존의 분절된 행정체계를 넘어선 근본적 변화가 필요하다"고 강조했다.

완도군의회가 광주광역시와 전남도의 행정통합을 공식 지지하고 '광주·전남 행정통합 지지 성명서'를 발표했다. 완도군의회 제공

AD

특히 "광주와 전남은 이미 하나의 생활권이자 경제권으로 역사·문화·산업을 공유해왔지만, 분리된 행정체계로 인해 정책 중복과 비효율이 누적돼왔다"고 지적했다.

의회는 "전남은 전국 최초로 초고령사회에 진입한 지역으로, 지방소멸 위기는 더는 우려가 아닌 현실"이라며 "개별 자치단체 차원의 대응에는 명확한 한계가 있다"고 밝혔다.

또 "광주·전남 행정통합은 수도권 일극 체제에 대응하고 국가균형발전을 실현하기 위한 시대적 과제"라며 "인공지능(AI)·에너지·해양·수산·관광 등 광역 전략산업을 체계적으로 육성하고, 재정 확충과 권한 이양을 통해 지역 경쟁력을 근본적으로 강화하는 전환점이 돼야 한다"고 강조했다.

완도 등 도서·농어촌 지역에 대해서는 "통합 과정에서 소외의 대상이 아닌 균형발전의 핵심축으로 자리매김해야 한다"며 "해양·수산업 경쟁력 강화는 물론 교통·의료·교육 등 필수 생활 인프라 확충으로 이어져야 한다"고 역설했다.

의회는 성명서에서 ▲충분한 정보 공개와 주민 설명을 통한 민주적 추진 ▲통합 특별법 제정을 통한 재정 특례·권한 이양·공공기관 이전 등 실질적 인센티브 보장 ▲도시·농어촌·도서 지역이 함께 성장하는 권역별 균형발전 원칙 반영 등을 촉구했다.





AD

김양훈 의장은 "광주·전남 행정통합은 전남의 미래를 살리고 다음 세대에 희망을 주기 위한 중요한 전환점"이라며 "완도군의회는 통합 논의가 선언에 그치지 않고 실질적인 실행으로 이어질 수 있도록 책임 있는 논의와 실천에 적극적으로 동참하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>