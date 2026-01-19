코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장중 4885.58 기록

삼성전자·SK하이닉스 반등

코스닥도 상승 전환

19일 코스피가 신고가를 경신하며 4900선을 눈앞에 두고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 상승 전환하면서 지수를 끌어올리고 있다.

이날 오전 10시59분 기준 코스피는 전날 대비 0.87% 오른 4882.71을 기록했다. 오전 11시9분에는 4885.58로 신고가를 경신했다.

지난주 미국 증시가 다소 주춤한 가운데에서도 브로드컴, 마이크론테크놀러지 등 반도체 관련 기업들의 강세가 지속된 만큼 국내 증시에도 훈풍이 분 것으로 풀이된다.

실제로 장 초반 하락 출발했던 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 관련주들이 상승세로 전환했다. 이날 오전 11시1분 기준 SK하이닉스 주가는 77만1000원으로 전 거래일 대비 1.85% 올랐다. 삼성전자도 14만9100원으로 같은 기간 0.13% 오르며 상승 전환했다. 장 초반 1% 이상이었던 낙폭을 모두 회복했다.

장 초반 가파른 상승세를 보였던 현대차는 상승 폭을 더욱 키웠다. 오전 11시4분 기준 46만4000원으로 전 거래일보다 12.3% 올랐다. 기아(6.7%),HD현대중공업(2.5%), 한화에어로스페이스(2.0%) 등도 상승세를 유지했다. SK스퀘어(-1.6%), LG에너지솔루션(-1.6%), 삼성바이오로직스(-1.2%) 등은 하락세다.

외국인과 기관은 여전히 순매도를 유지하고 있다. 이들은 각각 1518억원, 1801억원을 순매도했다. 개인만 2282억원을 순매수했다.

장 초반 약보합권에 코스닥 지수도 상승 반전했다. 오전 11시4분 기준 전 거래일 대비 0.78% 오른 961.99를 기록했다.

순매도를 이어가던 외국인이 1172억원을 순매수하며 돌아섰다. 반면 개인과 기관은 각각 263억원, 449억원을 순매도했다.





시총 상위 10위 종목에서는 레인보우로보틱스(4.6%), 펩트론(3.6%)의 상승 폭이 두드러졌다. 이어 리노공업(1.2%), 에코프로비엠(0.7%), 리가켐바이오(0.4%) 등의 순서였다. 알테오젠(-4.1%), HLB(-3.4%), 삼천당제약(-1.9%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

