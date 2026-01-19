본문 바로가기
중기중앙회, 2026 영남권 중소기업인 신년인사회 개최

이서희기자

2026.01.19

정부·국회 주요 인사 600여명 참석

중소기업중앙회는 웨스틴조선 부산에서 2026 영남권 중소기업인 신년인사회를 개최했다고 19일 밝혔다.

중기중앙회, 2026 영남권 중소기업인 신년인사회 개최 김기문 중소기업중앙회장이 지난 13일 서울 영등포구 중기중앙회에서 열린 2026 중소기업인 신년인사회에서 발언하고 있다. 중기중앙회
이번 인사회는 영남권 중소기업을 비롯한 경제계와 정부·국회·지자체·유관기관 등 주요 인사 600여명이 참석한 가운데 열렸다.


중소기업인 신년인사회는 매년 권역별로 개최해 정부, 지자체, 중소기업계 주요 인사들이 한자리에 모여 새해 결의를 다지고 중소기업인들의 사기를 진작하는 신년하례의 장이다. 올해는 영남권(19일)을 시작으로 호남권(22일), 충청권(27일) 신년인사회를 개최한다.


국회에서는 국민의힘 백종헌 의원, 국민의힘 주진우 의원 등이 참석했으며, 지자체 및 정부에서는 김석준 부산광역시 교육감, 성희엽 부산시 부시장, 손한국 경남지방중소벤처기업청장 등이 참석했다.


이날 행사에서는 정부·국회·지자체·경제계 인사들의 신년 덕담, 중소기업의 희망과 도전을 담은 영상 상영, 떡케이크 컷팅 세리머니가 이어지며 새해 희망의 메시지를 전했다.


김기문 중기중앙회장은 신년사를 통해 "영남지역은 190만개의 중소기업이 있고, 430만명의 근로자가 일하는 중소기업 지역인만큼 지방 주도 성장이 영남에서 시작될 수 있기를 기대한다"며 "60년 만에 돌아온 적토마의 해를 맞아 올해를 경제 대도약의 해로 만들어야 한다"고 강조했다.


이어 중소기업계가 올해의 사자성어로 선정한 '자강불식(自强不息)'을 소개하며 "자신을 강하게 하고 쉬지 않고 달리는 의지를 통해 중소기업이 한국 경제의 새로운 도약을 이끄는 주역이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
