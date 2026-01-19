평창군, 전선 지중화 사업 잇단 선정…도시 미관 개선·안전성 강화 기대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 평창군은 한국전력공사가 공모한 '2026년 지자체 요청 지중화 사업'에 최종 선정되어 평창 진부고등학교 일원 0.8㎞ 구간에 총 29억3200만원의 사업비를 확보했다고 19일 밝혔다.

평창군청 전경. 평창군 제공

이번 사업은 도로변에 설치된 전신주와 가공 전선을 지중화하는 사업으로, 도시 경관을 개선하고 보행 환경의 안전성을 높이기 위해 추진된다. 특히 학생과 주민의 통행이 잦은 진부고등학교 주변 구간이 대상이어서, 학습 환경 개선과 함께 지역 주민들의 생활 만족도 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

앞서 평창군은 지난 2025년도에도 「그린뉴딜 전선로 지중화 지원사업」 공모에 선정되어, 현재 평창 진부시장 일원에서 전선 지중화 사업을 추진 중이다. 전통시장 주변의 난립한 전선과 전신주를 정비함으로써 쾌적한 상권 환경을 조성하고, 관광객과 주민 모두에게 더 안전하고 깨끗한 공간을 제공하고 있다.

평창군은 연이은 공모 사업 선정으로 도심 핵심 구간의 전선 지중화를 단계적으로 추진할 수 있는 기반을 마련하게 됐다. 군은 앞으로도 한전 등 관계 기관과 긴밀히 협력하여 사업을 차질 없이 추진하고, 도시 미관 개선과 보행 안전 확보, 지역 이미지 제고를 위한 기반 시설 확충에 지속적으로 힘쓸 계획이다.





이정의 군 도시과장은 "전선 지중화는 단순한 환경 개선을 넘어 주민의 안전과 지역의 품격을 높이는 중요한 사업"이라며 "앞으로도 공모 사업을 적극 발굴해 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"라고 말했다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

