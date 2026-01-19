대구도시개발공사, 보상업무 길라잡이 발간…보상제도 총론 중심 입문서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 보상업무 담당자들의 전문성을 강화하고 시민들에게 신뢰받는 보상 행정을 구현하기 위해 보상업무 '알못' 탈출을 위한 '찐' 입문서(보상업무 길라잡이)」를 발간했다고 19일 밝혔다.

이번 「보상업무 길라잡이」 발간은 공공개발사업의 특성상 보상 착수부터 완료까지 5~6년 이상이 소요되는 반면, 담당자의 잦은 교체와 복잡한 법령·절차 탓에 보상고객들이 겪는 불편을 해결하기위해 현업부서 담당실무자가 주도해 제작했다는 점에서 의미가 크다.

대구도시개발공사가 발간한 보상업무 길라잡이

'보상업무 길라잡이'는 기존의 딱딱한 매뉴얼과 달리 삽화 등을 활용해 신규 담당자(초임직원)의 눈높이에 맞춰 제작됐다. 보상업무 개요, 필수 법률 지식(민법, 부동산공시법 등), 공익사업과 토지수용 절차, 사후관리(명도소송, 지적정리) 등으로 구성해 단순 매뉴얼을 넘어 보상제도 전반의 흐름을 짚어주는 총론 중심의 입문서로 완성도를 높인 것이 특징이다.

공사는 이번 책자를 통해 초임직원의 조기 업무 적응을 돕고, 업무 처리의 정확도를 높여 대시민 서비스 만족도를 제고할 계획이다. 아울러 공사는 해당 책자를 전국 지방개발공사에도 배포해 보상업무 노하우를 공유하고, 유관기관 간 협력 네트워크를 강화하는 등 지방공기업으로서 사회적 책임을 다하고 있다.





대구도시개발공사 정명섭 사장은 "이번 길라잡이 발간은 직원들의 자발적인 노력으로 업무 관행을 개선하고 전문성을 확보하려는 적극행정의 결실"이라며, "앞으로도 시민의 재산권 보호와 공정한 보상 실현을 위해 보상 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





