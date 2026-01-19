파주시, 설 명절 성수식품 위생 점검…"안전한 명절 밥상 책임진다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설 앞두고 제수용품·건강기능식품 제조·판매 업체 34곳 집중 점검

경기 파주시는 다가오는 설 명절을 맞아 시민들이 안전한 식품을 구매할 수 있도록 19일부터 23일까지 5일간 설 성수식품에 대한 위생관리 실태를 집중 점검한다.

파주시는 다가오는 설 명절을 맞아 시민들이 안전한 식품을 구매할 수 있도록 19일부터 23일까지 5일간 설 성수식품에 대한 위생관리 실태를 집중 점검한다. 파주시 제공

이번 점검은 설 명절 선물 및 제수용으로 소비가 급증하는 한과, 약과, 떡, 만두, 건강기능식품(홍삼 등) 을 제조·판매하는 업체와 전, 떡 등 제수용 음식을 조리·판매하는 식품접객업체 등 총 34개소를 대상으로 실시된다.

주요 점검 사항은 ▲소비기한이 경과한 식품 또는 식품에 사용할 수 없는 원료 사용 여부 ▲제조장(조리장) 위생관리 상태 ▲원료 및 완제품의 냉장·냉동 보관 기준 준수 여부 ▲무표시 원료 사용 여부 등이다.

특히 시는 위생점검과 더불어 선물용·제수용 가공식품(건강기능식품 포함) 및 조리식품 등 4개 품목을 수거해 식중독균 등 안전성 검사도 병행할 계획이다.

점검 결과 위반 사항이 적발된 업체에 대해서는 관련 법령에 따라 행정처분을 실시하고, 부적합 판정을 받은 제품은 신속히 회수·폐기해 시중 유통을 차단할 방침이다.





장혜현 위생과장은 "명절을 앞두고 소비가 증가하는 성수식품에 대한 사전 점검을 강화해 시민들이 안심하고 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 식품 안전 확보에 만전을 기하겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

