대우건설, 부산 동래구 사직4구역 재개발 시공사 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정비사업 마수걸이 수주

11개동 1730가구 규모

총공사금액 7923억원

대우건설은 최근 부산 동래구 사직동 일대 '사직4구역 재개발 정비사업' 시공사로 선정됐다고 19일 밝혔다.

사직4구역 재개발 정비사업은 지하 4층~지상 39층 11개 동, 1730가구 공동주택과 부대 복리시설을 건설하는 프로젝트다. 공사금액은 7923억원 규모다.

사직4구역은 부산 지하철 1·4호선 동래역, 3·4호선 미남역, 4호선·동해선 교대역과 가깝다. 주변에는 동래구 교육 인프라와 대형 백화점, 온천천, 사직종합운동장 등 정주 여건을 갖추고 있어 부산 내에서도 주거 선호도가 높은 지역이다.

부산 동래구 사직4구역 대우건설 아파트 단지 조감도. 대우건설은 '푸르지오 그라니엘'이라는 단지명을 제안했다. 대우건설

AD

대우건설은 사직4구역에 '푸르지오 그라니엘(PRUGIO GRANIEL)'이라는 단지명을 제안했다. 단지명은 사직을 대표할 위대한 주거 역작을 의미하는 '그랜드(Grand)'와 하늘을 의미하는 프랑스어 '시엘(Ciel)'을 조합해 만들었다. 대우건설 측은 "사직 중심 입지에 최상의 주거 랜드마크를 세우겠다는 의지를 담았다"고 설명했다.

대우건설은 단지 특화를 위해 글로벌 설계사 '아카디스(ARCADIS)'와 협업했다. 최상층에 스카이 커뮤니티 두 곳과 1900평 상당의 '트리플 선큰 파크'를 조성해 대단지 조경과 휴식 공간을 극대화했다. 또한 가구당 3.7평의 커뮤니티에는 다목적체육관, 피트니스클럽, GX/필라테스룸, 사우나, 독서실, 시니어클럽 등 입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설도 선보일 계획이다.

대우건설 관계자는 "우수한 입지 조건에 대우건설 시공 능력과 설계가 더해져 부산의 새로운 주거 이정표가 될 것"이라며 "조합원 신뢰에 보답하기 위해 지역 최고 명품 단지를 선보이겠다"고 말했다.





AD

올해 대우건설은 전년 실적을 상회하는 수주고 달성을 목표로 삼고 본격적인 실적 쌓기에 나서고 있다. 최근에는 서울 한강변 정비사업의 핵심 요충지인 성수4지구에 '온리 원(Only One) 성수' 청사진을 제시하며 입찰을 공식화했다. 신이문역세권 재개발, 안산 고잔연립5구역 재건축 등 서울 및 수도권에서 수주 유력 고지를 선점하는 등 공격적인 행보를 이어갈 계획이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>