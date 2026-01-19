삼성전자, MS출신 유럽 대관 전문가 영입…EU 규제 대응 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MS 출신 제러미 롤리슨씨 영입

벨기에 브뤼셀 유럽총괄 대외협력팀 출근

10년간 EU 상대 대관 업무 수행한 전문가

AI·클라우드·사이버 보안에도 능통

삼성전자가 미국 '마이크로소프트(MS)' 출신 전문가 제러미 롤리슨(46)씨를 영입해 유럽연합(EU)의 엄격한 디지털 규제에 대응한다.

삼성전자가 EU 대응 강화를 위해 유럽총괄 대외협력팀에 상무급 임원으로 영입한 제러미 롤리슨. 유럽규제연구센터(CERRE) 홈페이지

재계에 따르면, 롤리슨씨는 19일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에 있는 삼성전자 유럽총괄 대외협력팀(팀장 이상주 부사장)에 출근해 업무를 시작했다.

롤리슨씨는 MS에서 10여년간 EU를 상대로 대관 업무를 수행해 온 전문가다. 그는 미국 버지니아주 리치먼드 대학을 졸업한 뒤 프랑스 명문 정치대학 시앙스포에서 유럽학으로 석사학위를 받았다. 이후 노키아를 거쳐 2014년 MS로 옮긴 이래 줄곧 EU 대외협력 분야에서 일했다. 가장 최근에는 MS의 유럽대외협력 EU정책 팀장으로 활약했다.

삼성전자는 롤리슨씨가 인공지능(AI)과 클라우드 정책, 사이버 보안 분야에 대한 전문 지식을 갖추고 있는 데다 EU 본부가 있는 브뤼셀 내 폭넓은 네트워크를 구축하고 있다는 점을 높게 평가한 것으로 전해졌다. 이를 바탕으로 그가 회사의 EU 정책·규제 대응에 힘을 보탤 것으로 기대하고 있다. 이번 채용공고에는 롤리슨씨 외에도 인텔, 로레알 등 글로벌 기업 출신 인사들이 다수 지원해 경쟁이 매우 치열했던 것으로도 알려졌다.

EU는 현재 삼성전자의 연간 전체 매출 중 17%(약 50조1000억원)의 비중을 차지할 정도로 시장이 커졌다. 하지만 최근 들어 뚜렷한 '유럽 우선' 기조 속에 광범위한 규제를 시행하고 있어 유럽 내 원활한 사업 환경 조성을 위해서는 기민한 대응이 절실해졌다. 가령, EU는 디지털 분야의 대표 규제인 디지털시장법(DMA)을 앞세워 거대 플랫폼 사업자의 시장 지배력 남용을 방지하고 있다. 같은 맥락으로, 사업자의 시장 지배력 남용을 막고자 일정 규모 이상 사업자를 '게이트 키퍼'로 지정해 특별 규제하고 있다.





삼성전자는 2023년 여기에서 제외됐다. 반면 삼성전자의 경쟁사인 애플을 비롯해 알파벳, 아마존, 메타, MS 등 미국 빅테크 5개사와 바이트댄스(중국), 부킹닷컴(네덜란드) 등 총 7개 사가 현재 EU의 '게이트 키퍼'로 지정돼 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

