오뚜기, 현지화한 '치즈라면' 8종 앞세워 美 공략 박차

오뚜기가 '치즈라면'을 앞세운 미국 공략을 강화하고 있다.

오뚜기는 최근 미국 샌디에이고에서 열린 '2026 윈터 팬시 페어'에 참가해 치즈 라면을 알렸다고 19일 밝혔다.

2026 윈터 팬시 푸드쇼 오뚜기 부스 전경. 오뚜기 제공.

오뚜기는 이번 전시회에서 지난해 8월 라인업을 완성한 치즈라면(cheesy ramen) 8종을 전면에 내세워 미주 시장 내 제품 경쟁력과 브랜드 존재감을 강화했다. 특히 치즈 소비량과 관심도가 높은 미국 시장 특성을 고려해 현지화 전략을 적용한 치즈라면 중심으로 부스를 운영해 방문객으로부터 긍정적인 반응을 얻었다.

이번 전시 기간 오뚜기는 대형 리테일러, 로컬 리테일러, 브로커, 유통사 등 총 105곳의 주요 고객사와 상담을 진행했다.

치즈라면은 오뚜기의 대표 라면 중 하나인 '보들보들 치즈라면'을 모티브로, 미주 소비자를 타깃으로 새롭게 기획된 제품이다. 라인업은 국물라면 2종(체다, 스파이시)과 볶음라면 2종(체다&마스카포네, 스파이시 칠리&체다)으로 구성돼 총 4개 품목이며, 제품 형태는 용기 4종과 봉지 4종으로 총 8종 출시됐다.

패키지 디자인 역시 현지 소비자 취향을 반영해 밝은 계열 색상을 적용했으며, 치즈를 떠올릴 수 있는 달 모양 마스코트 캐릭터 '무니(Moonie)'를 활용해 각 제품별 재미있는 표정으로 즐거움과 개성을 더했다.





한편 오뚜기는 미국 주요 고객사 채널에서 치즈라면 로드쇼 및 시식 행사를 진행하며 오프라인 접점을 확대하고 있다. 또한 다양한 인플루언서 협업을 통해 치즈라면의 매력을 알릴 수 있는 콘텐츠를 제작하는 등 온오프라인을 아우르는 미주 시장 커뮤니케이션을 강화하고 있다.





