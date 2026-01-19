동조단식 나선 김재원 "장동혁 건강 상당히 좋지 않아 보여"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"집권층 비리 행위, 특검 통해 밝혀야"

장동혁 국민의힘 대표가 더불어민주당을 향해 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 닷새째 단식을 이어가는 가운데 같은 당 김재원 최고위원도 동조 단식에 돌입했다.

19일 김 최고위원은 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "장 대표께서 단식을 시작할 때 저도 시간을 봐서 동조 단식을 하겠다고 언론에 공개했고, 그동안 피치 못할 일정이 있어 참여하지 못하다가 오늘부터 동조 단식을 하게 됐다"며 "장 대표의 단식을 지원하기 위해서 함께 단식하는 것"이라고 말했다.

더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 닷새째 단식 투쟁을 이어가고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 19일 국회 로텐더홀에 마련된 농성장에 자리해 있다. 연합뉴스

장 대표의 건강 상태와 관련해선 "새벽 3시에 잠들었고 아직 잠에서 깨지 못한 상태"라며 "구체적인 건강 상태는 확인할 수 없지만, 상당히 좋지 않은 상태로 접어든 걸로 보인다"고 했다.

단식 투쟁을 두고 '건강만 해치고 바람직하지 않은 방식'이라는 지적이 나오는 데 대해서는 "본인의 의사를 존중해야 한다"면서도 "단식 투쟁은 아무도 거들떠보지 않으면 결국 사망에 이를 수 있는 그런 투쟁 방법"이라고 했다. 이어 "결국 상대가 한 사람의 생명을 어떻게 보는지, 이 후안무치하고 비정상적인 상황을 어떻게 극복할 것인가 하는 문제가 가장 중요하다고 본다"고 덧붙였다.

김 최고위원은 단식 투쟁의 목적에 대해 "국회 의석수의 극심한 차이로 민주당의 사실상 1당 독재가 진행되고 있다"며 "국회의 정상적인 운영과 관련해 민주당이 어떤 형태로든 협조해주지 않고 있다"고 지적했다.





이어 "통일교 재단에서 뇌물 의혹이 제기된 전재수 전 해양수산부 장관에 대한 수사가 제대로 이뤄지지 않고 있고, 김병기·강선우 의원의 공천 뇌물 사건도 수사를 전혀 하지 않고 있다"며 "집권층의 부정과 비리 행위에 대해서는 특검을 통해 밝혀야 한다는 것이 우리들의 주장"이라고 했다. 그러면서 "민주당은 내란 특검과 이른바 3대 특검만 계속 진행하다가 종합 특검까지 나서면서, 정작 필요한 통일교 관련 특검은 거들떠보지도 않고 있다"며 "그러다 보니 당 대표가 직접 나서서 단식 투쟁을 통해서라도 관철하고자 하는 것"이라고 했다.





