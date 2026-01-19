본문 바로가기
정용진, '스타필드 빌리지 운정' 방문…"고객에게 더 다가가야"

박재현기자

입력2026.01.19 09:22

새해 두 번째 현장경영
고객 삶 속으로 '패러다임 시프트' 강조

정용진 신세계그룹 회장이 새해 두 번째 현장 경영으로 경기 파주시 운정신도시의 '스타필드 빌리지 운정'을 찾았다.


19일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 지난 16일 스타필드 빌리지 운정을 방문해 "고객이 찾아오길 기다리는 걸 넘어 고객의 삶 속으로 깊숙이 들어가는 '패러다임 시프트'가 필요하다"고 강조했다. 이는 정 회장이 올해 신년사에서 그룹의 성장을 위해 내세운 실천 방안으로, 고객을 위해 기존 생각을 완전히 바꾸자는 뜻을 담고 있다.


정용진, '스타필드 빌리지 운정' 방문…"고객에게 더 다가가야" 정용진 신세계그룹 회장(앞줄 가운데)이 지난 16일 경기 파주시 스타필드 빌리지 운정을 찾아 책과 커뮤니티 공간이 어우러진 '센트럴 파드'를 둘러보고 있다. 신세계그룹 제공
정 회장의 현장 방문은 지난 6일 이마트 매출 1위 점포인 스타필드마켓 죽전점에 이은 올해 두 번째다. 복합쇼핑몰 스타필드의 새로운 콘셉트인 스타필드 빌리지는 정 회장의 경영 철학과 맞닿아 있다. 기존처럼 차를 타고 찾아가는 복합쇼핑몰에서 언제라도 놀러 갈 수 있는 '문 앞 복합쇼핑몰'을 구현해야 한다는 것이다. 정 회장은 "고객에게 한 발 더 다가가면 고객 역시 우리에게 한 발짝 더 다가오고, 우리와 고객 사이 거리는 그만큼 확 좁혀진다"고 말했다.


스타필드 빌리지 운정은 아파트 단지 한복판에 위치해 고객 생활 반경과 밀접하다. 기존 스타필드와 비교해 면적이 절반 정도지만 체감 규모는 작지 않다. 지난달 5일 문을 연 스타필드 빌리지 운정은 한 달여 만에 100만명이 찾았다. 운정신도시 인구(약 29만명)의 3배가 넘는 인원이 다녀간 것이다. 파주시 전체 인구(약 52만명)와 비교해도 2배에 달한다. 신세계그룹에 따르면 방문객의 70% 이상은 운정 인근 거주민이고 재방문율은 40%에 달한다. 입점 업체의 60% 이상은 지역 최초 입점 브랜드다.


현재 스타필드 빌리지 운정은 복합쇼핑몰 형태를 띤 '센트럴' 부분만 개장한 상태다. 이곳과 이어지는 근린생활시설은 1분기 중으로 문을 열 예정이다. 스타필드 운영사인 신세계프라퍼티는 운정을 시작으로 빌리지 등 지역 밀착형 플랫폼을 서울 강서구 가양동, 충북 청주, 대전 유성, 경남 진주 등으로 확대할 계획이다.


정 회장은 "(스타필드 빌리지는)아이를 위해 부모들이 오거나, 부모가 가고 싶어 아이가 따라와도 모두가 즐거울 수 있는 곳"이라며 "우리 그룹이 추구해온 공간 혁신이 한 단계 더 진화했다"고 평가했다. 그러면서 "고객이 즐거움을 느끼는 공간이 더 많은 사람들의 집 가까이에 있다면 고객의 일상이 얼마나 좋아지겠느냐"며 "신세계그룹과 내가 쉴 수 없는 이유"라고 덧붙였다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

