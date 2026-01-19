정용진, '스타필드 빌리지 운정' 방문…"고객에게 더 다가가야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새해 두 번째 현장경영

고객 삶 속으로 '패러다임 시프트' 강조

정용진 신세계그룹 회장이 새해 두 번째 현장 경영으로 경기 파주시 운정신도시의 '스타필드 빌리지 운정'을 찾았다.

19일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 지난 16일 스타필드 빌리지 운정을 방문해 "고객이 찾아오길 기다리는 걸 넘어 고객의 삶 속으로 깊숙이 들어가는 '패러다임 시프트'가 필요하다"고 강조했다. 이는 정 회장이 올해 신년사에서 그룹의 성장을 위해 내세운 실천 방안으로, 고객을 위해 기존 생각을 완전히 바꾸자는 뜻을 담고 있다.

정용진 신세계그룹 회장(앞줄 가운데)이 지난 16일 경기 파주시 스타필드 빌리지 운정을 찾아 책과 커뮤니티 공간이 어우러진 '센트럴 파드'를 둘러보고 있다. 신세계그룹 제공

정 회장의 현장 방문은 지난 6일 이마트 매출 1위 점포인 스타필드마켓 죽전점에 이은 올해 두 번째다. 복합쇼핑몰 스타필드의 새로운 콘셉트인 스타필드 빌리지는 정 회장의 경영 철학과 맞닿아 있다. 기존처럼 차를 타고 찾아가는 복합쇼핑몰에서 언제라도 놀러 갈 수 있는 '문 앞 복합쇼핑몰'을 구현해야 한다는 것이다. 정 회장은 "고객에게 한 발 더 다가가면 고객 역시 우리에게 한 발짝 더 다가오고, 우리와 고객 사이 거리는 그만큼 확 좁혀진다"고 말했다.

스타필드 빌리지 운정은 아파트 단지 한복판에 위치해 고객 생활 반경과 밀접하다. 기존 스타필드와 비교해 면적이 절반 정도지만 체감 규모는 작지 않다. 지난달 5일 문을 연 스타필드 빌리지 운정은 한 달여 만에 100만명이 찾았다. 운정신도시 인구(약 29만명)의 3배가 넘는 인원이 다녀간 것이다. 파주시 전체 인구(약 52만명)와 비교해도 2배에 달한다. 신세계그룹에 따르면 방문객의 70% 이상은 운정 인근 거주민이고 재방문율은 40%에 달한다. 입점 업체의 60% 이상은 지역 최초 입점 브랜드다.

현재 스타필드 빌리지 운정은 복합쇼핑몰 형태를 띤 '센트럴' 부분만 개장한 상태다. 이곳과 이어지는 근린생활시설은 1분기 중으로 문을 열 예정이다. 스타필드 운영사인 신세계프라퍼티는 운정을 시작으로 빌리지 등 지역 밀착형 플랫폼을 서울 강서구 가양동, 충북 청주, 대전 유성, 경남 진주 등으로 확대할 계획이다.





정 회장은 "(스타필드 빌리지는)아이를 위해 부모들이 오거나, 부모가 가고 싶어 아이가 따라와도 모두가 즐거울 수 있는 곳"이라며 "우리 그룹이 추구해온 공간 혁신이 한 단계 더 진화했다"고 평가했다. 그러면서 "고객이 즐거움을 느끼는 공간이 더 많은 사람들의 집 가까이에 있다면 고객의 일상이 얼마나 좋아지겠느냐"며 "신세계그룹과 내가 쉴 수 없는 이유"라고 덧붙였다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

