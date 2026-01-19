여의도 광장아파트 재건축…49층 1314세대 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정비계획 변경안 수정가결

일반상업지역으로 종상향

서울 영등포구(구청장 최호권)가 여의도 광장아파트 28 재건축을 위한 정비계획 변경안이 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회 심의에서 '수정가결'됨에 따라 노후 단지 정비사업이 본격 추진 단계에 들어섰다고 19일 밝혔다.

여의도 광장아파트 28 재건축 정비사업 조감도 예시(안). 영등포구 제공.

AD

1978년 준공된 576세대 노후 단지인 광장아파트 부지는 제3종일반주거지역에서 일반상업지역으로 종상향되며, 용적률 515%를 적용해 최고 49층, 5개 동, 총 1314세대 규모의 대단지로 조성된다.

서울시 도시계획 조례 개정으로 상업지역 내 의무 상업 비율이 20%에서 10%로 완화되면서 주거 비율이 최대 90%까지 확대돼 사업성이 개선되고 사업 추진에도 속도가 붙을 전망이다.

정비계획안에는 샛강변 연결 녹지와 여의나루로변 소공원 조성 등 생활환경 개선 요소가 반영됐다. 어르신을 위한 사회복지시설 도입, 공공임대 업무시설 확보 방안도 포함돼 주거·공공·업무 기능이 어우러진 도심 연계형 주거 단지로 조성될 예정이다.

단지 인근에는 지하철 5·9호선 여의도역과 1호선 신길역이 위치해 있으며, 향후 신안산선과 GTX-B 노선까지 개통되면 5개 역을 이용할 수 있는 초역세권 입지를 갖추게 된다. 샛강 산책로 접근성까지 더해져 주거와 교통, 자연환경을 고루 갖춘 핵심 주거지로 변화할 전망이다.

여의도 광장아파트 28 재건축 정비사업 위원장은 "용적률을 515%로 합리적으로 설정해 불필요한 시설을 줄이고 주거 중심의 실용적인 단지 구성을 목표로 했다"라며 "주거 비율 90% 확대와 구의 신속한 행정 지원이 사업 추진에 큰 도움이 됐다"라고 말했다.





AD

최호권 영등포구청장은 "여의도 광장아파트 28 재건축은 단순한 주택 공급을 넘어 여의도 주거 환경을 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것"이라며 "사업이 원활히 추진될 수 있도록 구 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

여의도 광장아파트 28 재건축 정비사업 위치도. 영등포구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>