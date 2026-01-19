서초구, 예술의전당 앞 교통섬 철거…문화광장 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

150평 보행공간 확보…청년 거리공연 무대로

서울 서초구(구청장 전성수)가 예술의전당 맞은편 교통섬을 전면 철거하고 주민들을 위한 '보행친화 문화광장'으로 새롭게 단장했다고 19일 밝혔다.

예술의전당 맞은편 교통섬 철거 및 보도 확장 후 조성된 ‘보행친화 문화광장’. 서초구 제공.

AD

2013년 설치된 이 교통섬은 12년여간 차량 중심의 구조로 보행 공간이 협소했고, 예술의전당 공연 직후 인파가 몰릴 경우 안전사고 우려가 커 개선이 시급한 곳이었다.

구는 서울시, 서울경찰청과 협의를 거쳐 총 4억원의 예산을 투입해 교통섬 철거와 보도 확장공사를 완료했다. 이번 공사로 약 150평 규모의 공간을 확보해 유모차나 휠체어 이용자 등 보행 약자도 안심하고 다닐 수 있는 환경이 조성됐다.

구는 예술의전당 인근이 전국 유일 '음악문화지구'인 점을 고려해 단순 보도 확장에 그치지 않고 이곳을 '문화광장'으로 가꿔나갈 계획이다. 넓어진 공간은 청년 예술인들에게 거리 공연 무대로 제공되며, 올 3월까지 지하보도 진입로 디자인도 개선해 새로운 문화 명소로 조성한다.

구는 지난해 10월 방배역사거리 교통섬을 철거하고 보행자 중심의 교차로 개선공사를 완료한 바 있다.





AD

전성수 서초구청장은 "예술의전당 앞 일대에 차량 중심 시설인 교통섬을 걷어내고 주민들의 안전과 문화 향유권을 동시에 확보하는 뜻깊은 결실을 얻었다"며 "앞으로 이곳이 서초를 대표하는 '문화 핫스팟'이 될 수 있도록 다양한 문화예술 콘텐츠를 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>