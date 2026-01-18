"日다카이치, 3월20일 전후 방미…내달 총선거 후 최종 조정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다카이치 사나에 일본 총리가 오는 3월20일 전후로 미국을 방문하는 것으로 알려졌다.

18일 교도통신에 따르면 미일 양국 정부는 다카이치 총리의 방미 일정을 조정하고 있으며 다음 달 8일께 치러질 것으로 유력시되는 조기 총선거 후에 최종 조율될 예정이다.

다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 11월 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에서 안와르 이브라힘 말레이시아 총리와 대화하고 있다. 특별취재단 연합뉴스

다카이치 총리 측은 3월20일이 일본에서 사흘 연휴의 첫날인 만큼 국회 일정 영향을 최소화할 수 있다는 점에서 이런 일정을 타진했고 미국 측도 긍정적으로 반응한 것으로 전해졌다.

다카이치 총리는 내년 4월께 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 방문하기 전에 미일 정상회담을 열어 대중 정책을 둘러싼 양국 동맹의 결속을 확인할 계획이다.

다만 총선거 결과에 따라서는 방미 일정이 취소될 수도 있다. 2026년도(2026년 4월∼2027년 3월) 예산안 국회 심의도 일정 변경의 변수가 될 수 있다고 교도통신은 전했다.





앞서 다카이치 총리는 지난해 12월 한 강연회에서 미국을 방문해 트럼프 대통령과 회담하는 방향으로 조율 중이라며 예상 방미 시기는 "내년 비교적 이른 시기"라고 말한 바 있다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

