인제군, 서울 대학생 '주거비 걱정 끝'…마포공공기숙사 입사생 모집

"서울 유학, 월 10만원대에 해결"

인제군, 마포공공기숙사 8명 선발

강원도 인제군이 서울특별시에 소재한 대학의 신입생 또는 재학생을 대상으로 2026년도 마포공공기숙사 입사생을 모집한다.

인제군청 전경.

AD

이번 모집은 서울 지역 대학에 진학한 지역 출신 대학생들에게 안정적인 주거 환경을 제공하고 학부모의 주거 부담을 덜어 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

모집 인원은 남학생 4명, 여학생 4명으로 총 8명이다.

신청 기간은 오는 19일부터 2월 6일까지이며, 선발된 입사생은 마포공공기숙사에 1년간 거주할 수 있다.

해당 기숙사는 관리비 외 별도의 입사생 부담금은 없으며, 2025년 기준 관리비는 월평균 10만~15만 원 수준으로 운영됐다.

신청 자격은 학생 본인과 부모 또는 부양 사실이 입증되는 보호자 중 1명 이상이 신청일 기준 2년 이상 인제군에 거주해야 한다.

다만, 학업을 위해 주소지를 다른 지역으로 이전한 학생의 경우에는 부모 또는 부양 사실이 입증되는 보호자 중 1명 이상이 인제군에 2년 이상 계속 거주하고 있다면 예외적으로 신청이 가능하다.

신청은 인제군 장학관리시스템 또는 인제군청 홈페이지를 통한 온라인 접수만 가능하며, 방문·우편·읍·면 행정복지센터를 통한 오프라인 접수는 받지 않는다.





AD

군 관계자는 "서울 지역 대학에 재학 중인 지역 학생들이 주거 걱정 없이 학업에 집중할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"며 "대상 학생들의 많은 관심과 신청을 바란다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>