1207회 로또 당첨번호 '10, 22, 24, 27, 38, 45'…보너스 번호 11

17일 진행된 제1207회 로또복권 추첨에서 '10, 22, 24, 27, 38, 45'가 1등 당첨번호로 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 '11'이다.





당첨 번호와 복권이 일치하는 숫자의 개수에 따라 당첨금이 차등 지급된다. 정확한 당첨금액은 동행복권 홈페이지를 방문하면 알 수 있다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

