'흑백요리사2' 임성근, 때 아닌 학폭 의혹에 "학교 안 다녔다"

"학폭할 시간 없어, 걱정 말라" 너스레

최근 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'(흑백요리사2)에 출연해 인기를 끌고 있는 한식 조리기능장 임성근 셰프가 학교폭력 의혹에 직접 해명했다.

한식 조리기능장 임성근 셰프. 유튜브 채널 '임짱TV' 캡처

16일 임 셰프는 자신의 유튜브 채널에 '초간단 육개장 레시피!'라는 제목의 요리 영상을 올렸다. 영상에서 그는 10분 안에 끝나는 육개장 조리법을 소개했다. 그러다가 임 셰프는 "제가 폭력적으로 요리를 하느냐"며 "보시는 분들이 ''임짱'(임 셰프 별칭)은 요리가 폭력적이다'라고 하시는데, 저는 순한 사람"이라고 이야기했다. 그는 "손이 빨라서 그렇게 보이는 거지 폭력적인 게 아니다"고 강조했다.

이어 자신의 거친 이미지와 관련해 제기된 때아닌 학교폭력 의혹을 언급하면서 "성격이 와일드하다 보니까 '혹시 학폭에 연루된 것 아니냐'고 묻는 분들이 계신다"며 "죄송한데 저는 학교를 안 다녀서 학폭이 없다"고 해명했다. 그는 "중학교 3학년 때 집을 나와 일하다가 다시 잡혀 왔고, 고등학교는 입학하자마자 또 나왔다"며 "그때는 학폭을 할 시간이 없었다. 그런 걱정은 안 하셔도 된다"고 팬들을 안심시켰다.

한편 1967년생인 임 셰프는 43년간 한식 외길을 걸어온 한식 조리기능장으로, 2015년 '한식대첩3'에서 우승하며 명성을 얻었다. 최근에는 넷플릭스 '흑백요리사2'에 출연해 특유의 입담과 캐릭터 성으로 '오만소스좌'. '아재 맹수' 등의 별칭을 얻으며 인기몰이하고 있다.





그는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "오늘은 파주 심학산에 오픈 예정인 제 식당의 공사 중인 모습을 살짝 가져와 봤습니다"라며 "현재 제가 직접 운영 중인 식당은 없으니 착오 없으시길 바랍니다"고 밝혔다.





