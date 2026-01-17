중국, 미 국채 보유 17년 만에 최저

11월 6826억달러…금 매입 확대 속 자산 다변화 가속

중국의 미국 국채 보유 규모가 2008년 금융위기 직후 수준까지 떨어지며 약 17년 만에 최저치를 기록한 것으로 나타났다.

미 국무부가 16일(현지시간) 발표한 자료에 따르면 지난해 11월 기준 중국의 미 국채 보유액은 6826억달러(약 1007조원)로 전월보다 61억 달러 감소했다. 이는 2008년 9월(6182억달러) 이후 가장 낮은 수준이다.

도널드 트럼프 미국 대통령 취임 직후였던 지난해 1월 말 7608억달러와 비교하면 10.2% 줄었다. 중국은 최근 몇 년간 미 국채 비중을 꾸준히 축소해왔으며, 지난해 3월에는 영국에 밀려 보유 규모 순위가 3위로 내려갔다.

시장에서는 미국의 국가부채 급증, 미 연방준비제도(Fed)의 독립성 논란, 달러 자산에 대한 신뢰 약화 등이 중국의 자산 다변화 전략을 자극하고 있다는 분석이 나온다.

중국은 대신 금을 적극적으로 매입하고 있다. 중국의 금 보유량은 지난달까지 14개월 연속 증가했으며, 지난달 말 기준 7415만온스로 전월 대비 3만온스 늘었다.





반면 외국 전체의 미 국채 보유 규모는 증가했다. 외신 등에 따르면 지난해 11월 기준 외국 보유액은 9조3554억달러로 사상 최대를 기록했다. 1위 일본과 2위 영국을 비롯해 벨기에(4위), 캐나다(5위) 등 주요 보유국은 모두 전월 대비 미 국채 매입을 늘렸다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

