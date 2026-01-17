日 "中, 동중국해에 새 구조물…일방적 개발 추진 유감"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가스전 개발 관련 구조물 1기 추가한 듯

일본 정부가 동중국해의 중일 중간선 서쪽 해역에서 중국 측이 새로운 구조물 1기를 설치하려 하는 움직임을 확인했다고 밝혔다.

연합뉴스

AD

17일 일본 외무성에 따르면 가나이 마사아키 외무성 아시아대양주국장은 이와 관련해 스융 주일 중국대사관 차석공사에게 강하게 항의했다.

외무성은 "동중국해의 배타적경제수역(EEZ)과 대륙붕 경계가 아직 확정되지 않은 상황에서 중국 측이 해당 해역에서 일방적 개발을 계속 추진하고 새로운 구조물 설치 움직임이 확인돼 매우 유감스럽다"고 밝혔다.

이어 동중국해 자원 개발에 관한 기존 합의 실시를 위해 관련 협의에 응할 것을 중국 측에 촉구했다고 전했다.

일본 언론 매체 요미우리신문에 따르면 외무성은 구조물이 가스전 개발과 관련된 것으로 판단했다. 공사가 완료되면 동중국해의 중국 측 구조물은 총 22기가 된다.





AD

앞서 일본은 동중국해 중일 중간선 인근 해역에서 작년 말 이후 중국의 이동식 선박이 활동하고 있는 것을 확인해 자국 선박을 대상으로 항행 경보를 발령한 바 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>