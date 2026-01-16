네이버 치지직, 한화생명e스포츠 LoL 콘텐츠 독점 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

팬 접점 확대·차별화된 e스포츠 생태계 강화

네이버는 한화생명e스포츠 리그 오브 레전드(LoL) 프로게임단과 '치지직-e스포츠 공식 스폰서십' 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

한화생명e스포츠(왼쪽)와 네이버 치지직 기업이미지(CI). 네이버 제공

이번 계약을 통해 단독 콘텐츠 제작, 라이브 스트리밍 독점, 지식재산권(IP) 활용 협업을 진행한다. 선수단이 착용하는 유니폼 로고 스폰서와 함께 온·오프라인 이벤트, 브랜디드 콘텐츠 제작 등을 통해 e스포츠 팬들과 접점을 더 넓힌다. e스포츠 구단의 단독 스트리밍, 콘텐츠 제공을 넘어 팬 경험 전반으로 협업 범위를 확장할 계획이다.

네이버는 인기 e스포츠 게임단 파트너십과 함께 라이엇 게임즈와 장기 전략적 협업을 통해 리그·경기장·구단 단위의 e스포츠 생태계를 단계적으로 구축하고 있다.





주건범 네이버 스포츠&엔터서비스 리더는 "한화생명e스포츠와 협업해 e스포츠 팬들과 보다 밀접하게 소통하고, 스트리밍을 넘어 콘텐츠와 커뮤니티가 함께 성장하는 생태계를 만들어갈 것"이라며 "앞으로도 다양한 파트너십을 통해 치지직만의 e스포츠 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

