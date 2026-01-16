"집 주소·SNS까지 본다"…에르메스, 손님 뒷조사 의혹

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"버킨·켈리백 자격 있는지 확인하는 것"

SNS 감시하고 옷차림·행동까지 관찰

에르메스 버킨백. 에르메스 홈페이지

AD

'손님도 가려서 파는 전략'을 내세우는 프랑스 명품 브랜드 에르메스가 고객 선별을 위해 개인정보까지 조사했다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다.

15일 프랑스 패션 전문지 글리츠는 에르메스 직원들이 버킨백이나 켈리백을 구매할 만한 고객의 자격 여부를 판단하기 위해 구글을 통해 고객의 집 주소를 검색하고 있다고 보도했다.

저널리스트 루이스 피사노는 글리츠를 통해 "에르메스가 고객을 사실상 스토킹하고 있다는 의혹이 제기됐다"며 "직원들이 고객의 집 주소를 검색해 버킨이나 켈리백을 받을 자격이 있을 만큼 명망 있는 지역에 거주하는지를 확인하기 위한 것"이라고 전했다.

버킨백이나 켈리백은 에르메스의 희소성 유지 전략에 따라 판매되고 있다. 가격은 약 1500만원에서 최대 2억6000만원에 이르지만, 연간 공급량을 약 12만개로 제한하고 있다. 게다가 품귀 현상으로 구매를 하려면 통상 2~3년을 기다려야 하고, 사고 싶어도 살 수 없는 제품으로 유명하다.

가방을 구매하는 조건도 있다. 액세서리, 스카프, 식기류 등 다른 제품을 꾸준히 구매해 5000만~1억원 상당의 구매 실적을 쌓으면 점장은 고객이 버킨백을 구매할 만한 자격이 있는지 판단한다. 이런 조건을 갖춰야 특정 가방을 볼 수 있고, 고객은 구매 여부만 선택할 수 있는 데다가 색상 선택도 불가능한 것으로 알려져 있다.

글리츠에 따르면 에르메스 직원들은 고객의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 접속해 게시물 유형도 확인했다. 또 고객이 가방을 구매하고 재판매하는지 지속적으로 감시하고 고객의 옷차림이나 행동까지 관찰하는 것으로 전해졌다.





AD

한 판매 직원은 글리츠에 "가방을 대량으로 구매하거나 여러 부티크를 돌아다니며 쇼핑하는 고객은 '위험 신호'로 분류될 가능성이 크다"고 말하기도 했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>