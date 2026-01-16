대구축산농협, 대구장학재단에 1000만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시교육청(교육감 강은희)은 16일 대구축산농협(조합장 최성문)에서 대구인재육성장학재단에 장학금 1000만원을 기탁한다고 밝혔다.

대구축산농협은 대구 전역의 자치단체 및 복지재단과 협력해 봉사활동, 생활물자지원 등 '지역사랑 나눔운동'을 실천해오고 있으며, 지역 인재 육성을 위한 뜻깊은 나눔에 동참하고자 2019년부터 매년 대구인재육성장학재단에 장학금을 기탁하고 있다.

최성문 대구축협 조합장(왼쪽)이 대구인재육성장학재단에 장학금 1000만원을 기탁한 뒤 강은희 대구교육감과 기념쵤영을 하고 있다.

최성문 조합장은 "경제적으로 어려운 환경에 처한 학생들에게 꾸준히 장학금을 지원할 수 있도록 앞으로 더 살피고 노력하겠다"는 뜻을 전했다.





강은희 대구교육감은 "학생들이 꿈과 희망을 갖고 학업에 매진할 수 있도록 도움을 주신 대구축산농협 조합장을 비롯한 직원 여러분께 감사드린다"며 "기탁한 장학금을 잘 활용해 학생들이 미래 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다."라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

