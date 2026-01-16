본문 바로가기
금융위, 우수 공무원 포상…홍조근정훈장 김진홍 국장

오규민기자

입력2026.01.16 12:00

대통령 표창 등 정부포상

금융위원회가 지난해 적극행정 등을 통해 우수한 성과를 거둔 11명에 대해 우수공무원, 대한민국 공무원상, 모범공무원상 등 정부포상을 수여했다.


우수공무원은 홍조근정훈장(1명), 대통령표창(2명), 국무총리표창(3명) 등 총 6명, 대한민국 공무원상은 대통령표창(1명), 국무총리표창(2명) 등 총 3명, 모범공무원(국무총리표창)은 총 2명이다.


김진홍 국장은 홍조근정훈장을 수상했다. 지난해 금융소비자국장을 역임하며 새도약기금, 청년미래적금 등 서민·취약계층 부담을 경감하고 금융소비자 보호를 강화해 포용금융 확산에 기여한 공로를 인정받았다. 대통령 표창을 수상한 서나윤 과장과 송병관 과장은 각각 신용사면 등 성실상환자에 대해 신용회복지원조치를 시행한 점, 장기연체채권 소각 등 취약계층의 경제적 재기 발판을 마련한 점을 높이 평가받았다. 양재훈 과장·안남기 팀장·김영민 수석전문관은 국무총리 표창을 수상했다. 양 과장은 청년층의 안정적 자산형성에 기여한 점, 안 팀장은 상호금융권 건전성 관리를 위해 노력한 점, 김 수석전문관은 금융권 보안사고를 신속히 수습하고 재발방지 방안을 마련한 점을 인정받았다.

금융위, 우수 공무원 포상…홍조근정훈장 김진홍 국장
윤덕기 팀장은 차주 상환능력 중심의 총부채원리금상환비율(DSR) 제도 도입 등 안정적인 가계부채 관리 기반을 마련해 대통령표창을 수상했다. 고상범 과장은 기업 밸류업(가치 제고) 프로그램 마련, 공매도 제도개선 등 자본시장 혁신과 투자자 신뢰제고에 기여해 코스피(KOSPI) 4000 돌파의 발판을 만든 점, 김기태 사무관은 미래 산업경쟁력 강화를 위한 150조원 규모의 국민성장펀드 출범을 통해 생산적 금융으로의 대전환에 초석을 놓은 점을 인정받아 각각 국무총리표창을 받았다.


김민석 주무관은 금융정책국·디지털금융정책관 행정업무를 총괄하며 부서 간 원활한 소통 및 유기적 협의에 기여했으며, 신동의 주무관은 국가정보자원관리원 화재에 적시 대응하고, 금융위원회 차세대 정보시스템 구축 업무를 주도적으로 수행하여 각각 국무총리표창을 받았다.


금융위는 이번 정부포상 수상자 중 실무자급(5급 이하)에 대해서는 승진 인센티브를 부여했다. 모범공무원에 선정된 김민석 주무관과 신동의 주무관은 올해 상반기 중 사무관으로 승진하며, 대한민국 공무원상을 수상한 김기태 사무관은 올해 동기들 가운데 가장 먼저 서기관이 될 예정이다.


금융위는 적극행정이 확산될 수 있는 환경을 조성하기 위해 내부게시판을 활용해 수시로 우수사례를 추천할 수 있도록 권장한다. 추천자에게도 적극행정 마일리지를 부여할 계획이다.


민원실 등 눈에 띠지 않는 곳에서 국민과 소통하는 직원들의 낮은 행정이 인정받을 수 있도록 살피겠다고도 밝혔다. 지난해 하반기 민원업무 담당자들의 조기승진과 금융위원장 표창(2명) 수상을 추진했으며 국회업무를 담당하는 실무자들에게도 연말에 포상을 수여했다. 올해 최초 도입된 공무원 특별성과 포상금제도(최대 7200만원 수여 가능)를 적극적으로 운영하겠다고도 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

