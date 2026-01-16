SKT 정예팀, 독파모 프로젝트 2단계서 멀티모달 순차 적용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최초 500B급 모델 'A.X K1'

수학·코딩 추론 능력·높은 개방성

학습 데이터 확대·멀티모달 추가

SK텔레콤 정예팀은 정부의 '독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델 프로젝트' 2단계에서 이미지 데이터를 시작으로 멀티모달을 순차 적용할 예정이라고 16일 밝혔다.

SK텔레콤 정예팀이 선보인 'A.X K1'. SK텔레콤 제공

AD

SKT 정예팀이 선보인 '에이닷엑스 케이원(A.X K1)'은 국내에서 처음으로 매개변수 5000억개를 넘긴 519B급 초거대 AI 모델이다. A.X K1은 고난도 수학과 코딩 영역에 강한 모습을 보였다. 수학과 코딩 활용도 영역에서 매개변수 규모가 비슷한 딥시크-V3.1등 글로벌 오픈소스 모델과 비교해 대등하거나 우수한 성능을 보였다. 또 A.X K1은 '아파치 2.0' 라이선스로 공개돼 라이선스 규정상 상업적 이용이 가능하고, 모델을 수정해 재배포할 수 있다.

이번 1단계 한국지능정보사회진흥원(NIA) 벤치마크 평가에서 A.X K1은 10점 만점에 9.2점을 기록, 5개 정예팀 중 LG AI 연구원과 함께 공동 1위에 올랐다. NIA 벤치마크 평가는 수학·지식·장문 이해·신뢰성·안전성 등 다양한 영역을 종합적으로 평가한다.

SKT 정예팀은 2단계 평가부터 이미지 데이터를 시작으로 멀티모달을 순차 적용한다는 계획이다. A.X K1이 논문이나 업무 문서 이미지를 인식하고, 이를 텍스트로 요약할 수 있게 되는 것이다. 올해 하반기부터는 음성 데이터와 영상 데이터도 처리할 수 있도록 멀티모달을 고도화한다. 이를 위해 학습 데이터 규모를 1단계보다 확대하고, 학습 언어도 5개 국어(한국어·영어·중국어·일어·스페인어)로 확대하는 등 더 똘똘한 AI 모델 개발에 박차를 가한다.





AD

SK텔레콤 관계자는 "최근 한국과학기술원(KAIST) 인공지능대학원 서민준 교수 연구실, 서울대학교 수리과학부 서인석 교수 연구실의 합류로 연구의 폭을 넓혔다"며 "SK하이닉스와 SK이노베이션 등 SK그룹 멤버사를 비롯해 한국고등교육재단, 최종현학술원 등 20여개 기관도 단계적으로 SKT 정예팀의 모델을 활용해 국내 AI 생태계의 혁신을 주도할 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>