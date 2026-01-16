코르티스 춤 영상, 애플 비전 프로로 본다…"표정·숨소리까지 생생"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초고해상도 3D 비디오·공간 음향 활용

공연장 한가운데 서 있는 듯한 환경 조성

애플이 신인 그룹 코르티스의 퍼포먼스를 담은 'GO!' 영상을 16일 애플 비전 프로 콘텐츠로 공개한다.

AD

이번 프로젝트는 K팝 그룹의 퍼포먼스를 '애플 이머시브(Immersive)' 기술로 제작한 사례로 아티스트의 움직임을 가장 입체적이고 사실적으로 경험할 수 있는 시청 환경을 제안한다.

코르티스는 멤버 전원이 공동 창작한 안무와 압도적인 퍼포먼스로 주목받아 온 팀이다. 'GO!'의 퍼포먼스는 트랙이 갖고 있는 강렬한 힘을 시각적으로 구현한다. 애플의 기술로 코르티스의 퍼포먼스는 기존 2D 영상보다 아티스트와의 거리감, 동작의 깊이, 현장 분위기를 더 직접적으로 전달한다.

애플 이머시브 비디오는 초고해상도 3D 비디오를 활용해 멤버들의 표정 하나까지 포착해내는 미디어 포맷이다. 공간 음향을 통해 연습실 바닥의 발소리부터 멤버들의 숨소리까지 재현한다.

180도 시야각의 8K로 기록된 3D 비디오를 활용해 시청자가 마치 공연장 한가운데 서 있는 듯한 환경을 조성하고 빠른 안무와 전환, 그리고 군무 대형을 가까이서 볼 수 있게 한다. 시청자들은 마치 그 자리에 실제로 있는 것처럼 퍼포먼스의 에너지를 더욱 온전하게 느낄 수 있다.





AD

코르티스의 퍼포먼스 비디오는 16일 오전 11시(한국 시간)부터 애플 비전 프로용 애플 TV 앱에서 무료로 감상할 수 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>