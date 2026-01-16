본문 바로가기
식약처, 애경 '2080 치약' 수입제품 전체·국산도 검사

조인경기자

입력2026.01.16 10:33

트리클로산 성분 함유 의혹 조사
중국 제조사 현지실사도 진행중

식품의약품안전처가 국내에서 치약에 사용이 금지된 트리클로산 성분이 함유된 것으로 알려진 애경 '2080치약' 수입제품 전체에 대해 검사를 확대한다.


식약처는 16일 애경산업의 2080치약 수입제품 6종의 전 제조번호 제품에 대해 검사를 실시하고 있으며, 해당 제품을 만든 중국 제조사 도미(Domy)에 대한 현지실사도 진행 중이라고 밝혔다.


트리클로산 성분 함유가 의심되는 제품은 '2080베이직치약', '2080데일리케어치약', '2080클래식케어치약', '2080트리플이펙트알파스트롱치약', '2080트리플이펙트알파후레쉬치약', '2080스마트케어플러스치약' 등 6종이다.


식약처는 중국 도미가 2023년 2월부터 제조해 애경산업이 국내에 들여온 이들 6종의 치약 제품 중 수거 가능한 870개 제조번호 제품을 모두 수거해 직접 검사 중이다. 다만 수거가 어려운 5개 제조번호 제품은 제외됐다. 또 소비자 우려 해소를 위해 애경산업이 국내에서 제조한 국산 2080치약 128종도 수거해 검사하고 있다고 밝혔다. 식약처의 종합 검사 결과는 이르면 다음 주 발표된다.


식약처는 이와 함께 도미에 현지실사팀을 파견해 트리클로산이 치약 제품에 섞인 경위를 조사하고 있다. 검사 및 현지실사 결과를 검토해 약사법령 위반 사항이 확인될 경우 행정처분 등 엄중히 조치할 방침이다.


앞서 애경산업은 지난 7일 트리클로산이 혼입된 것으로 확인된 중국산 치약 6종에 대해 자발적 회수에 나서면서 문제의 성분이 포함됐을 가능성이 있는 시중 유통물량을 약 2500만개로 추산했다. 회수 대상 제품에서 확인된 트리클로산의 농도는 최대 0.15% 이하 수준으로 파악됐다.


트리클로산은 제품이 쉽게 변질되지 않도록 하기 위한 목적으로 사용되는 보존제 성분으로, 우리나라에선 2016년 10월부터 구강용품에 사용이 금지됐다. 유럽에서는 치약에 0.3% 이하로 사용이 허용되고 있으며, 미국 화장품원료검토위원회(CIR)도 2010년 치약에서 트리클로산을 0.15~0.3% 범위에서 사용하는 것은 안전한 수준이라고 평가한 바 있다.




조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

