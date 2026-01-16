의정부시, 호원2동 ‘2026년 주요업무보고회’ 개최…주민 소통 강화

경기 의정부시 호원2동주민센터(동장 정화자)는 지난 15일 주민과 함께한 지난해 활동을 돌아보고 2026년도 추진 계획을 공유하는 '2026년도 주요 업무보고회'를 개최했다.

김동근 의정부시장이 지난 15일 호원2동 주민센터에서 열린 '2026년도 호원2동 주요업무보고회'에서 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

이번 보고회는 시장을 비롯해 도의원, 시의원, 주민 등 100여 명이 참석한 가운데, 주민 참여를 바탕으로 추진된 사업과 향후 변화의 방향을 공유하는 자리로 마련했다.

호원2동은 2025년 한 해 동안 ▲주민과 함께한 각종 사업 ▲주민 불편사항을 선제적으로 발굴한 현장 로드체킹 활동 ▲직동근린공원 진입광장 ▲'태조·태종 의정부행차' 재현이 포함된 제40회 회룡문화제 ▲가을은 책피는 정원 ▲회룡골목페스타 등 다양한 활동을 소개했다.

또한 2026년에는 ▲하천 지킴이 활동을 포함한 내 손으로 가꾸는 우리마을 사업 ▲회룡사 태조어진 임시 봉안을 통한 역사적 정체성 강화 ▲전국 최초 바둑전용경기장 및 실내 배드민턴장 준공 등, 생활 체육과 문화 기반이 확충되는 호원2동의 변화도 함께 공유했다.

이어진 주민과의 대화 시간에는 지역 현안에 대한 질의와 건의가 이어졌으며, 호원2동의 발전 방향에 대해 다양한 의견을 나누는 뜻깊은 시간이 됐다.





의정부시 관계자는 "이번 보고회는 주민과 함께 걸어온 행정 활동을 돌아보고, 앞으로의 발전 방향을 주민과 함께 나누는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 주민 의견이 시정과 동정 운영에 충실히 반영될 수 있도록 현장 중심의 소통을 이어가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

