본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

행정통합 특별시에 '4년간 20兆' 파격 지원(종합)

손선희기자

김영원기자

최유리기자

지혜진기자

입력2026.01.16 11:27

시계아이콘01분 49초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

정부, 행정통합 인센티브 발표…金총리 "서울시 준하는 위상 부여"
대전충남·광주전남 수혜 대상
6·3 지방선거 최대 변수될 듯

정부가 행정통합특별시에 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원의 파격적 재정지원을 추진한다. 통합특별시는 서울시에 준하는 위상을 부여한다. 향후 공공기관 이전 시에도 우대할 방침이다.


현재 행정통합 논의가 가시화된 대전·충남, 광주·전남 통합특별시가 최우선 수혜 대상이 될 전망이다. 정부의 이번 발표는 오는 6월3일 열리는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 충청과 호남권 선거의 최대 변수로 떠올랐다.


행정통합 특별시에 '4년간 20兆' 파격 지원(종합) 김민석 국무총리가 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 행정통합 인센티브와 관련해 브리핑을 하고 있다. 이날 발표에는 이형일 재경부 차관, 최은옥 교육부 차관, 김민재 행안부 차관, 문신학 산업부 차관, 김이탁 국토부 1차관, 임기근 기획처 차관 등이 배석했다. 2026.1.16 조용준 기자
AD

김민석 국무총리는 16일 오전 정부서울청사에서 브리핑을 열고 이 같은 내용의 '행정통합 인센티브'를 발표했다. 김 총리는 "대한민국 재도약을 위해 수도권 중심 성장에서 지방 주도 성장으로의 대전환을 올해 국정과제 중 가장 우선순위에 두고 추진할 계획"이라고 밝혔다. 김 총리는 "행정통합을 성공적으로 추진하고 통합이 곧 지방의 성장으로 연결될 수 있도록 4대 분야에 대한 파격적인 인센티브를 마련했다"고 말했다. 정부가 마련한 4대 분야 인센티브는 ▲재정지원 ▲통합특별시 위상 강화 ▲공공기관 우선 이전 ▲산업 활성화 등이다.


김 총리는 "통합하는 지방정부에는 확실한 인센티브와 그에 상응하는 자율성과 책임성을 부여하겠다"며 "행정통합교부세와 행정통합지원금(가칭) 신설 등을 포함해 국가 재원의 재배분을 추진하겠다"고 설명했다. 이를 위해 김 총리는 "관계 부처 합동으로 '통합 지방정부 재정지원 태스크포스(TF)'를 구성해 세부 방안을 신속히 확정하고 국회와도 긴밀히 협력하겠다"고 했다.


정부는 통합특별시에 4년간 최대 20조원의 재정을 지원하는데, 이를 위해 행정통합교부세·행정통합지원금 등을 신설할 예정이다. 또 통합특별시 단체장 아래 부단체장 수를 4명으로 확대하고, 직급도 차관급으로 격상한다. 조직·인사 관리에 있어서도 자율성을 강화한다.


정부는 2027년부터 2차 공공기관 이전을 본격 추진할 예정인데, 이전 지역도 통합특별시를 우선 고려한다. 양질의 공공 일자리를 창출하고, 각종 생활 인프라를 구축해 지역 여건을 개선하기 위한 목적이다. 통합특별시에 입주하는 기업에 대해 고용보조금·교육훈련지원금을 지원하고 토지임대료를 감면하는 등 기업활동도 지원한다. 김 총리는 "통합특별시가 '5극 3특(5개 초광역권·3개 특별자치도)'의 핵심축으로서 성공적으로 출범·성장할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.


통합특별시 명칭은 미정이다. 김민재 행정안전부 차관은 "'대전·충남'이냐, '충남·대전'이냐에 대해 우선 충남·대전을 말씀드린다면 충남권 전체를 하나의 행정권역으로 묶는 권역 중심 통합이다 보니 그 명칭을 사용하는 분들이 계신 것 같다"며 "광주·전남 명칭은 호남 지역에서 광주가 상징하는 의미가 있어서 그렇게 명칭을 정하는 것 같다"고 했다. 다만 그는 "최종적인 것은 국회 입법 과정에서 주민 의사를 충분히 수렴해 결정될 것"이라고 했다.


대전·충남 통합은 야당인 국민의힘이 추진 의지를 밝혔던 곳으로, 이재명 대통령이 힘을 실으면서 논의에 탄력이 붙었다. 광주·전남은 더불어민주당 소속 광역단체장들이 합심해서 추진 의사를 전했고, 지역 국회의원들도 논의에 적극적이다.


정부의 이번 발표는 5개월도 남지 않은 6·3 지방선거 구도를 가르는 변수가 될 수 있다. 추진 계획을 서두를 경우 대전·충남, 광주·전남 통합 단체장이 이번 선거에서 뽑힐 수도 있다. 현재 대전시장과 충남도지사 모두 국민의힘 소속이다. 문제는 이재명 정부의 파격적인 지원으로 통합특별시가 실현된다면 여권의 정치 호재로 귀결될 가능성이 있다는 점이다. 국민의힘도 행정 통합의 원칙과 지원의 필요성에 공감하면서도 정치적인 파장을 경계하고 있다.


행정통합 특별시에 '4년간 20兆' 파격 지원(종합) 송언석 국민의힘 원내대표가 16일 국회에서 기자간담회를 갖고 있다. 연합뉴스

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 기자회견에서 "하나의 뿌리에서 나온 지자체를 합쳐야 더 큰 발전할 수 있을 것"이라면서도 "법안을 발의했을 때는 미동도 하지 않다가 선거를 앞두고 통합하자는 것은 정치적 멘트에 가깝다"고 지적했다. 그러면서 "무엇보다 중요한 것은 지역이 잘 돼야 국가가 잘될 수 있다는 기본적인 입장에서 국민의힘이 먼저 나서고 있다라고 하는 점"이라며 "향후 입법 과정에 최선을 다해서 논의하겠다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

황명선 민주당 의원은 "광역 행정통합 지원방안은 수도권 일극 체제를 타파하고, 진정한 지방시대의 문을 여는 중대한 전환점"이라며 "통합은 생활권, 경제권을 하나로 묶어 고향을 떠나지 않아도 양질의 일자리를 찾는 기회의 땅을 만드는 과정이어야 한다"고 말했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
김영원 기자 forever@asiae.co.kr
최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기