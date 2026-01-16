SM그룹 대한해운, 국내 해운업계 최초 전 선박 '스타링크' 개통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SM그룹 해운 계열사 대한해운이 국내 해운 업계 최초로 전 선박에 스페이스X의 저궤도 위성통신 서비스 '스타링크'를 공식 개통했다고 16일 밝혔다. 대한해운이 운영하는 선박은 벌크선·액화천연가스(LNG) 운반선 등 38척이다.

SM그룹

스타링크 개통으로 대한해운은 초고속·고성능 위성통신망을 활용한 스마트선박 운영을 기대하고 있다. 선박 운영 데이터를 신속하게 수집·전송하고, 해상과 육상 사이 실시간 소통이 이전보다 원활해져 선내 작업의 효율성과 완성도를 높일 수 있다고 내다본다. 장기간 항해하는 선원들에게 가족과 상시 연락, 원격 의료, 온라인 교육 등을 제공해 복지 증진도 이룰 전망이다.

스타링크의 저궤도(LEO·Low Earth Orbit) 위성통신은 약 550㎞ 고도에 쏘아 올린 위성 8000여개를 사용하는 서비스다. 기존의 정지궤도(GEO·Geostationary Earth Orbit) 위성보다 지구와 거리가 비교적 가까워 통신속도가 빠른 것이 특징이다. 대한해운은 스타링크 설치·개통을 위해 지난해 4월 스페이스X의 공식 기업간거래(B2B) 리셀러(재판매 사업자) 중 하나인 KT SAT과 서비스 계약을 체결했다.





이동수 대한해운 대표이사는 "SM그룹 차원에서 중점 추진 중인 환경·사회·지배구조(ESG) 경영에 힘을 보태고 사업목표 달성에 속도를 내고자 업계 최초로 전 선박에 스타링크를 도입했다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

