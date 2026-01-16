성북구, 사회적경제기업에 0.75% 초저금리 융자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 4000만원...상반기 2억 지원

서울 성북구(구청장 이승로)가 '2026년 상반기 사회투자기금 융자 지원 사업'을 실시한다. 구는 연 0.75%의 초저금리를 적용해 관내 사회적경제기업의 금융 부담을 낮춘다. 융자 조건은 거치기간 없이 최대 5년간 원리금균등분할상환 방식이며, 기업당 최대 4000만원까지 지원한다.

성북구 사회투자기금 융자사업 홍보 포스터. 성북구 제공.

AD

신청 자격은 ‘성북구 사회적가치 실현을 위한 사회적 경제 기본 조례’에 명시된 관내 사회적경제기업이다. 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 등이 해당한다.

성북구는 올해 상·하반기에 걸쳐 총 4억원 규모의 사업비를 편성했다. 자금이 소진될 때까지 지원을 이어갈 방침이다.

상반기 신청 기간은 2월 9일부터 13일까지다. 지원을 희망하는 기업은 성북구청 누리집(sb.go.kr) 고시공고란을 확인한 후 신청 서류를 갖춰 성북구청 8층 지역경제과로 방문 접수하면 된다. 서류심사, 현장실사, 위원회 심사 등 3단계 과정을 거쳐 지원 여부와 금액이 결정된다.

성북구는 매년 사회투자기금을 조성해 융자 사업을 지속해왔다. 지난해에는 5개 기업에 1억2000만원을 지원했다.

구 관계자는 "고금리와 경기 침체로 경영난을 겪는 사회적경제 조직에 이번 초저리 융자사업이 실질적인 버팀목이 되길 바란다"며 "앞으로도 사회적 가치를 창출하는 기업들이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

자세한 사항은 성북구청 지역경제과 사회적경제팀(02-2241-3897)으로 문의하면 된다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>