김포시, '70만 대도시' 향한 대규모 개발사업 순항…시민 중심 개발 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, 김포한강2콤팩트시티 신속보상 주력

풍무역세권 공동주택 약 6000세대 분양 중

한강시네폴리스 산업단지계획 변경 신청

걸포4·감정4지구 개발사업도 연내 보상 착수 예정

인구 70만 대도시를 향한 김포시의 도시 지형 변화가 올해를 기점으로 본격적인 궤도에 오른다. 경기 김포시는 '지역별 특색을 살린 균형 발전'과 '시민 중심의 공공복리 증진'을 최우선 가치로 내걸고 대규모 도시개발 사업들에 속도를 내고 있다.

한강시네폴리스 일반산업단지 조감도. 김포시 제공

AD

16일 김포시에 따르면 시는 김포한강2콤팩트시티와 김포환경재생혁신복합단지 조성사업이 연계 개발을 통해 시너지 극대화를 추진하고 있다. 14년간 멈춰 있던 한강시네폴리스사업과 도시개발 지정 후 4년이 지난 풍무역세권 사업도 지난해에 이어 올해도 분양에 나서는데다, 걸포4지구와 감정4지구 역시 올해 보상계획을 수립해 본격적인 추진에 나설 예정이어서 김포도시브랜드를 격상시킬 대규모 사업들이 가시적 성과를 속속 보일 전망이다.

김포한강2콤팩트시티 조성사업은 2024년 7월 지구 지정에 이어, 지난해 7월 지구계획 승인 신청을 완료하고 현재 지구계획 승인을 위한 관계기관 협의를 준비 중이다. 시는 현재 행위 제한으로 인해 지구 내 주민들이 직·간접적인 손해를 입고 있는 만큼 LH와 함께 토지 수용 등 피해 주민들과 여러 차례 간담회를 개최하고 LH에 조속한 현장 조사 착수를 건의하는 등 신속한 보상이 이뤄질 수 있도록 적극 나서고 있다.

풍무역세권 도시개발사업 조감도. 김포시 제공

시는 3기 신도시의 경우 지구지정일로부터 협의 보상 착수 시점까지 적게는 2년, 많게는 3년 6개월까지 소요됐던 점을 감안, 주민들의 사회적·경제적 피해를 최소화할 수 있도록 LH와 긴밀히 협조, 신속한 보상에 주력한다는 방침이다.

지난 2011년부터 시작돼 2024년 급진전을 이룬 '김포한강시네폴리스 일반산업단지'는 올해 상반기에 주상복합(2432세대)의 착공 및 분양을 본격화한다. 한강시네폴리스 산단은 미래산업을 선도하는 중심 거점 중 하나로, 2024년 단지 내 공장용지 분양을 시작으로 공동주택(1029세대)의 건설사업계획 승인이 처리됨과 동시에 2700억원 규모의 공동주택 PF 조달을 완료한 데 이어, 2025년 7700억원 주상복합 PF 조달까지 성공적으로 이끌며 탄력적으로 사업을 추진 중이다. 이미 오퍼스 한강스위첸이 성공적인 분양 성과를 거뒀고, 올해 상반기에는 주상복합 분양으로 주거단지 조성을 가속화할 예정이다.

걸포4지구 도시개발사업 조감도. 김포시 제공

2025년 12월, 한강시네폴리스 산업용지의 분양률 제고를 위해 공급가격 인하를 포함한 산업단지계획 변경 승인 신청서가 경기도에 접수됨에 따라, 김포시는 1월 16일부터 2월 5일까지 주민공람, 1월 26일에는 합동설명회를 개최할 예정이다. 특히 이번 계획에 방송·영상 콘텐츠 특화 문화공원 조성이 포함된 만큼, 단지의 경쟁력 향상과 쾌적한 문화휴식공간 제공이 기대되고 있다.

풍무역 일원을 계획적으로 개발해 역세권 중심 기능을 부여하는 '풍무역세권 도시개발사업' 역시 올해 2개의 공동주택 단지(총 1327세대)및 주상복합(961세대)을 분양할 계획이다. 풍무역세권 도시개발사업은 2024년 9월 개발사업 부지 내 토지 확보를 완료해 부지조성 공사에 착수, 2025년 10월 호반써밋을 시작으로 3개의 공동주택 단지(총 3551세대)는 성공적으로 분양을 마쳤다. 풍무역세권 도시개발사업은 2027년 하반기 준공을 목표로, 사업구역 내에는 총 6599세대를 수용할 수 있는 공동주택 5개 단지와 주상복합 1개 단지, 단독주택 부지가 계획돼 있다.





AD

김병수 시장이 지난해 3월 한국토지주택공사 국토도시본부와의 간담회에서 콤팩트시티의 지역 맞춤형 개발전략을 제시하고 있다. 김포시 제공

김포시 걸포동 일대 83만5944㎡ 규모의 '걸포4지구'와 감정동 598-11번지 일대 22만1255㎡ 규모의 '감정4지구'도 지난해까지 구역지정 및 개발계획 수립, 실시계획 인가 절차를 완료했다. 올해는 보상계획을 수립, 사업지구 내 소유자·관계인과 원활한 사업 진행을 위하여 적극적인 협의를 추진할 예정이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>