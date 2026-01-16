K-콘텐츠 촬영 명소 2위는 청계천…1위는?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시설공단 시설서 작년 150편 촬영

서울시민의 일상 공간이 K-콘텐츠 제작지로 각광받고 있다. 청계천과 지하도상가 등 서울시설공단 운영 시설들이 드라마와 예능의 주요 배경으로 떠올랐다.

서울어린이대공원. 서울시설공단 제공.

16일 서울시설공단에 따르면 지난해 공단 시설에서 드라마·영화·예능·유튜브 콘텐츠 등 영상물 총 150편이 촬영됐다.

도심 속 로케이션지로 꾸준한 사랑을 받는 청계천과 지하도상가의 활약이 돋보였다. JTBC '에스콰이어'는 청계천 모전교 풍경을 담았으며, tvN '태풍상사'는 을지로 지하도상가와 동작대교 노상주차장을 배경으로 촬영됐다. 고속터미널 지하도상가(tvN '얄미운 사랑'), 장애인콜택시(tvN '프로보노') 등도 극의 몰입도를 높이는 장소로 활용됐다.

그렇다면 가장 많은 촬영이 이뤄진 1위 장소는 어디일까. 바로 서울어린이대공원이다. 전체 촬영 건수의 48.7%를 차지하며 독보적인 촬영지로 꼽혔다. MBC '전지적 참견 시점' 등 인기 예능을 비롯해 드라마, 뮤직비디오, 유튜브 콘텐츠 등 장르를 불문하고 시민들에게 친숙한 매력을 발산했다.

촬영 유형별로는 유튜브 및 웹콘텐츠가 31건(20.7%)으로 가장 많았고, 드라마/OTT가 28건(18.7%)으로 뒤를 이었다. 두 부문을 합치면 전체의 약 40%에 달해 디지털 콘텐츠 중심으로 제작 환경이 재편되는 추세를 보여줬다.

계절별로는 야외 시설의 경관이 돋보이는 봄(4월, 23건)과 가을(11월, 20건)에 전체 촬영의 65%가 집중됐다. 벚꽃과 단풍 등 서울의 사계절을 담으려는 수요가 반영된 결과다.

한국영 공단 이사장은 "공단의 시설이 단순히 시민 생활을 지원하는 기반시설을 넘어 K-드라마, 유튜브 등 다양한 콘텐츠가 생산되는 '문화 플랫폼'으로서 가치를 인정받고 있다"며 "앞으로도 곳곳의 매력을 발굴해 '매력특별시 서울'의 브랜드와 K-콘텐츠의 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.





한편, 서울 시내 상업 촬영은 서울영상위원회에 사전 신청해야 한다. 공단은 지난해 행정안전부 경영평가와 서울시 핵심가치 평가에서 최고 등급을 받았다.

청계천. 서울시설공단 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

