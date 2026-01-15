"더워서 외투 벗었다" 이상하다 했더니 결국…역대 최고기온 '경신'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창원 19도·대구 18도…1월 역대 최고기온

기상청 "따뜻한 남서풍 유입돼 낮 기온 올라"

15일 일부 남부지방 기온이 20도에 육박하는 등 기상관측 이래 1월 최고기온이 기록됐다. 따뜻한 남서풍이 기온을 높인 주원인으로 지목됐다.

경남 창원지역 낮 최고 기온이 19도까지 오른 15일 오후 시민이 가벼운 옷차림으로 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

AD

기상청에 따르면 이날 오후 3시 기준 경남 창원은 기온이 19도까지 올랐다. 1월 중순임에도 20도에 육박한 이날 기온은 창원에서 지금과 같이 기상관측을 시작한 1985년 7월 1일 이후 1월 최고 기록이다.

대구도 낮 최고기온이 18도까지 오르면서 1907년 1월31일 기상관측 시작 이래 1월 최고기온을 갈아치웠다. 종전 대구 1월 최고기온은 2002년 1월 15일에 기록된 16.5도였는데, 이보다 1.5도나 높았다.

1904년 4월 근대적인 기상관측이 시작돼 국내에서 가장 오래 기상관측이 이뤄진 곳 중 하나인 부산도 이날 기온이 18.3도까지 올랐다. 이는 부산 1월 최고기온 2위 기록이 됐다.

이날 1월 최고기온 신기록이 수립된 지역은 ▲경남 김해(18.9도)·밀양(18.9도)·합천(18.6도)·산청(18.4도) ▲경북 포항(17도)·영천(17.2도) ▲전남 보성(18.3도)·고흥(17.8도) 등이다.

또 1월 최고기온 2위 기록이 새로 쓰인 지역은 ▲경남 진주(18.3도)·양산(18.3도)·경주(18.4도) ▲전남 순천(17.7도)·강진(16.8도)·장흥(17.6도)·광양(18.2도) ▲전북 임실(15.6도) 등이다.

이날 경상도와 전라도, 제주도 등 남부지방을 중심으로 낮 기온이 크게 오른 데는 따뜻한 남서풍의 유입 영향이 컸다. 중국 상하이 쪽에서 따뜻한 공기를 끌어온 이동성고기압 가장자리를 타고 부는 남서풍이 기온을 높인 주원인으로 분석됐다. 고기압 영향권에 날이 맑아 일사량이 많은 점도 기온이 높아진 원인이 됐다.





AD

이번 주 기온은 평년보다 높은 수준을 유지할 것으로 보인다. 다음 주 화요일인 20일 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온은 큰 폭으로 떨어져, 다음 주 내내 강추위가 이어질 전망이다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>