TSMC 작년 4분기 순익 23조원…AI수요 강세에 35%↑

첨단공정 매출 비중 77%
세계 최대 파운드리 업체인 대만의 TSMC가 작년 4분기 '깜짝' 실적을 달성했다. 견조한 인공지능(AI) 칩 수요에 힘입어 순이익이 작년보다 35% 급증했다.
15일 TSMC에 따르면 작년 4분기 연결 기준 매출액이 1조460억9000만 대만달러(약 48조6700억원)로 전년 동기 대비 20.5% 증가했다. 같은 기간 순이익은 5057억 대만달러(약 23조500억원)로 35.0% 늘었다. 특히 순이익은 7분기 연속 두 자릿수 성장률을 기록했다.
작년 4분기 순이익은 시장조사업체 LSEG가 애널리스트 20명의 전망치(4784억 대만달러)를 크게 뛰어넘는다고 로이터는 밝혔다. 미국 달러화 기준으로 보면 작년 4분기 매출액은 337억3000만 달러(약 49조6000억원)로 작년 동기 대비 25.5% 증가했다. 전분기 대비로는 1.9% 늘었다.
공정별 매출 비중은 3㎚(나노미터) 28%, 5nm 35%, 7nm 14%로 집계됐다. 7nm 이상 첨단공정의 매출 비중이 77%에 달한다. TSMC의 호실적은 AI 하드웨어 수요에 대한 미국 칩 설계업체들의 낙관적 전망을 뒷받침한다고 블룸버그는 분석했다.
로이터도 TSMC가 AI 호황 덕에 시장 예상치를 크게 상회하는 기록적 수준의 실적을 올렸다고 평가했다. 트럼프 미국 행정부의 무역정책과 반도체에 관세를 부과하겠다는 위협은 글로벌 칩 산업에 많은 불확실성을 불러일으켰음에도 불구하고, 아직 AI 붐에 힘입어 급증하는 수익에 큰 타격을 주지 못했다는 설명이다.
황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
